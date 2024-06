Siamo in estate e i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano aggiornano i propri cataloghi di offerte di rete mobile. L’operatore telefonico virtuale Noitel, però, ha deciso di continuare a proporre anche per questo mese tante offerte favolose. Anche questa volta, si tratta di offerte estremamente convenienti e, in alcuni casi, è possibile effettuare il pagamento anticipato di tre mesi. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti proposte al momento.

Noitel proroga fino a fine luglio il suo catalogo di offerte low cost

L’operatore telefonico virtuale Noitel proporrà fino alla fine del mese di luglio 2024 tantissime offerte super convenienti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità di questo suo catalogo. Tra queste offerte, ce ne sono poi alcune con cui sarà possibile pagare anticipatamente di tre mesi di rinnovo.

Si parte con l’offerta di rete mobile denominata Noitel MoreVoice Plus. Si tratta di un’offerta pensata per chi non ha necessità di navigare in internet. Nello specifico, l’offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta è di 4,49 euro al mese. Per chi ha invece la necessità di avere più giga, sono disponibili due altre offerte.

La prima è denominata Noitel Next Step 50. Quest’ultima include fino a 50 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti di chiamate senza limiti e fino a 50 SMS verso tutti. La seconda offerta si chiama Noitel Next Step 100. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 100 GB di traffico dati. Sono sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti e 50 SMS verso tutti i numeri. Si tratta sempre di offerte convenienti e a basso costo. Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo rispettivamente di 4,99 euro e 5,99 euro al mese.