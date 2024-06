Incentivi Auto 2024, un successo solo a metà: ancora poco interesse

Gli incentivi auto di quest’anno sono stati esauriti in un tempo record di 9 ore ed hanno portato a sperare in un crescente interesse degli italiani per le vetture elettriche. Quello che è apparso come un successo, in realtà non è così positivo quanto si sperava. Un’indagine condotta da Arete ha rivelato infatti che la situazione è ancora molto complessa. Molti cittadini ritengono gli incentivi insufficienti per stimolare un nuovo acquisto.

Oltre il 60% degli italiani ha infatti giudicato i nuovi incentivi auto 2024 inadeguati. Nonostante il governo abbia proposto bonus fino ad una cifra di 13.750 euro, sono in tanti a ritenere che questo numero sia insufficiente. Anche i bonus per le vetture ibride leggere, variabili da 1.500 a 3.000 euro solo in caso di rottamazione di auto Euro 0-4, sono stati considerati troppo bassi. Il principale ostacolo sembra essere il costo crescente delle auto nuove. Esso oggi si aggira intorno ai 30.000 euro. Le vetture elettriche, in particolare, hanno un prezzo di listino superiore del 20-25%.

Positività e negatività degli incentivi secondo i cittadini

Le persone intervistate per la ricerca hanno comunque mostrato un forte interesse nel cambiare auto nei prossimi 12 mesi. Il 62% del campione è convinto di acquistare una vettura in quest’arco di tempo, mentre il 7% ha in programma di farlo a breve. Il 58% degli intervistati, d’altra parte, ha chiesto incentivi ancora più alti. L’indagine ha anche rivelato che il 76% vuole comprare e vettura del tutto nuova e che la restante parte si rivolgerà probabilmente al mercato dell’usato (con la speranza di un maggiore risparmio).

Per quanto riguarda le preferenze sui motori sostenibili, il 30% preferisce un auto ibrida piuttosto che totalmente elettrica. Solo il 20% è intenzionato a passare al full electric, mentre il restante 50% preferisce ancora i veicoli endotermici. Con molta probabilità se le auto elettriche avessero prezzi inferiori e fossero più accessibili questi dati sarebbero totalmente differenti. Il costo è il fattore primario nella scelta. I bonus auto 2024 hanno quindi dimostrato sì un interesse maggiore, ma hanno anche evidenziato che vi sono ancora diverse criticità da risolvere.