Iliad cessa la possibilità di sottoscrivere le offerte Flash 150 a 7,99 euro al mese e Flash200 a 9,99euro mensili. Entrambe erano state lanciate a maggio per celebrare il sesto anniversario dell’azienda. In sostituzione, Iliad ha reintrodotto le offerte Giga 120 e Giga180, mantenendo gli stessi prezzi mensili. È però prevista una riduzione del traffico dati incluso.

L’offerta GIGA120 è riservata ai nuovi clienti. Include minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali su rete fissa e mobile, e 120GB di traffico dati in 4G e 4G+. Inoltre, include 9GB dedicati per il roaming in Europa. Una volta superati i 120 GB, con esplicito consenso, è possibile continuare a navigare al costo di 0,90euro ogni 100MB. Il tutto a un costo mensile di 7,99 euro. Il prezzo di attivazione di 9,99euro.

Tornano le offerte GIGA di Iliad

La promo GIGA180, invece, comprende minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali su rete fissa e mobile, e 180GB di traffico dati in 4G e 5G. Include anche 11GB dedicati per il roaming in Europa. Anche in questo caso, superati i 180GB, con esplicito consenso, è possibile continuare a navigare al costo di 0,90euro ogni 100MB. Il prezzo mensile è di 9,99euro. Il costo di attivazione di 9,99euro.

Fino al 31 luglio 2024, rimane inoltre attivabile l’offerta Flash 250 a 11,99euro al mese. Si tratta della prima offerta Iliad che supera i 9,99euro mensili. Quest’ultima include minuti e SMS illimitati, 250GB di traffico dati in 5G e 13GB dedicati per il roaming in Europa. Il costo di attivazione è pari a 9,99euro.

Iliad continua anche a proporre altre offerte, come Iliad Domotica, dedicata ai dispositivi IoT, Iliad Voce e Iliad Dati 350. Offre solo traffico internet mobile in 4G e 4G+ a 14,99euro al mese. Dunque, non include minuti e SMS, ma grazie al piano tariffario base incluso nella SIM ricaricabile, i clienti possono comunque effettuare chiamate e inviare messaggi a 28 centesimi di euro al minuto e per ogni SMS.