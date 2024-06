L’operatore telefonico italiano Iliad stupisce sempre con le sue fantastiche proposte. Fino a qualche giorno fa, sono state ad esempio disponibili le offerte appartenenti alla gamma Iliad Flash. Ora che queste ultime sono terminate, l’operatore ha deciso di promuovere e di far tornare due altre super offerte di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare alle offerte mobile denominate Iliad Giga 120 e Iliad Giga 180. Entrambe includono comunque ogni mese una giusta quantità di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad fa tornare le due super offerte mobile Iliad Giga 120 e Iliad Giga 180

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico italiano Iliad ha deciso di far tornare due sue offerte piuttosto note. Come già accennato in apertura, le due offerte mobile in questione sono Iliad Giga 120 e Iliad Giga 180. Entrambe vanno dunque a sostituire le precedenti offerte della gamma Iliad Flash, rispettivamente Iliad Flash 150 e Iliad Flash 200.

Queste due offerte risultano infatti non più disponibili all’attivazione. Non è comunque da escludere che l’operatore faccia ritornare queste offerte in futuro.

Per quanto riguarda le due nuove offerte mobile, entrambe rimarranno disponibili all’attivazione almeno fino al prossimo 31 luglio 2024. Iliad Giga 120, nello specifico, include ogni mese fino a 120 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G e 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Iliad Giga 180, invece, darà l’opportunità agli utenti di usufruire ogni mesi di 180 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Oltre a questo, anche questa offerta include poi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari rispettivamente a 7,99 euro e 9,99 euro al mese. Ricordiamo inoltre che risulta ancora disponibile all’attivazione l’offerta mobile denominata Iliad Flash 250. In questo caso, gli utenti potranno navigare con una connettività massima pari al 5G ed avranno sempre a disposizione minuti ed SMS illimitati. Il tutto ad un costo però di 11,99 euro al mese.