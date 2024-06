L’attesa per il Samsung Galaxy Unpacked 2024, previsto per il 10 luglio a Parigi cresce. In quanto la data di lancio dei nuovi dispositivi pieghevoli è ormai vicina. Stiamo parlando del GalaxyZ Fold 6 e del GalaxyZFlip6. Secondo alcune indiscrezioni trapelate rivelano che il Fold6 manterrà il design del suo predecessore. Solo con alcune modifiche raffinate. Si presenta, infatti, leggermente più squadrato, corto, largo e sottile.

Il display esterno è un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici HD+ con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Mentre quello interno sarà un DynamicAMOLED2X da 7,6pollici QXGA+. Lo smartphone offrirà opzioni di memoria di 12GB di RAM e spazio interno da 256GB, 512GB e 1TB. Come processore troviamo il Qualcomm Snapdragon 8 Gen. Invece, per quanto riguarda il comparto fotografico, sarà dotato di una fotocamera interna da 4MP. Una anteriore da 10MP e una tripla posteriore composta da un sensore principale da 50MP. Oltre che un ultra grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. La batteria avrà una capacità di 4.400mAh.

Samsung Galaxy ZFlip6: stile e funzionalità

Il Galaxy Z Flip 6, anch’esso in arrivo il 10 luglio, si presenta come un’evoluzione del modello attuale. Mantenendo le stesse dimensioni del Flip5. Ma solo leggermente più sottile rispetto al suo predecessore chiuso. Non mancano poi notevoli miglioramenti interni.

Il display interno è un DynamicAMOLED 2X da 6,7pl” con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Mentre quello esterno sarà un SuperAMOLED da 3,4″. Il cuore del dispositivo è il potente QualcommSnapdragon8 Gen3. Supportato da 12GB di RAM e opzioni di archiviazione interna da 256GB e 512GB. Il comparto fotografico, invece, include una fotocamera anteriore da 10MP e una doppia posteriore. Insieme ad un sensore principale da 50MP e un ultra grandangolare da 12MP. La batteria avrà una capacità di 4.000mAh. In più sarà in grado di supportare la ricarica rapida da 25W.

Samsung continua così a spingere i confini dell’innovazione con questi nuovi modelli. Promettendo di mantenere il loro status di leader nel mercato dei dispositivi pieghevoli.