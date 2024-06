CATL allarga il suo raggio d'azione: dalle auto agli aerei elettrici

CATL, azienda famosa per essere la leader mondiale nella produzione di batterie, lancia una notizia che ha suscitato molta sorpresa. La società ha un nuovo obiettivo tra i suoi piani, parecchio ambizioso, per espandere la propria presenza in nuovi mercati. Dopo esser entrata a dar parte del settore delle auto elettriche ed aver avuto anche un grande successo, ora rivolge la propria attenzione agli aerei elettrici. In realtà, l’anno scorso, CATL aveva presentato una nuova tecnologia. Si trattava di una batteria ad alta densità energetica progettata, indovinate un po’, per l’aviazione.

Adesso la società ha annunciato un importante progresso nei suoi progetti. Le nuove batterie sono state infatti testate con successo su un aereo civile da 4 tonnellate. Grazie a questo risultato positivo la CATL può continuare con la propria roadmap che prevede di sviluppare entro il 2027-2028 aerei con un equipaggio dal peso di 8 tonnellate e un’autonomia compresa tra 2.000 e 3.000 km.

Riuscirà la CATL a il raggiungere il proprio obiettivo? Vedremo a breve aerei elettrici?

CATL non sarà sola in questo progetto tanto futuristico. L’azienda collaborerà infatti con partner come la Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) per sviluppare il proprio avanzato aereo elettrico. Circa un anno fa la società ha anche creato un’unità aeronautica progettata propriamente per la creazione e lo sviluppo di grandi aerei e delle loro componenti come motori ed eliche. Sarà interessante seguire l’evoluzione di questo progetto. Vedremo con il tempo se la CATL riuscirà effettivamente a realizzare velivoli elettrici commerciali aventi l’autonomia promessa. Se, restando positivi, riuscisse a raggiungere questo traguardo, l’azienda potrebbe rivoluzionare l’intero settore del trasporto aereo. Introducendo motori elettrici anche “nel cielo”, aumenterebbe il grado di sostenibilità dei trasporti rendendoli meno dipendenti dai combustibili fossili.

La CATL, ovviamente, continua a lavorare anche sulle batterie per auto elettriche nel frattempo. L’azienda ha infatti rivelato non molti giorni fa di star sviluppando batterie agli ioni di sodio di nuova generazione aventi una tecnologia ed una funzionalità più avanzata. Queste batterie potrebbero essere presentate già il prossimo anno, promettendo ulteriori innovazioni e miglioramenti tra le vetture elettriche.