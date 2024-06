ZTE ha presentato ufficialmente il suo ultimo gioiello tecnologico. Stiamo parlando dello smartphone Voyage 3D. Un dispositivo che promette di ridefinire interamente l’esperienza di visualizzazione tridimensionale. Il tutto senza la necessità di dover indossare occhiali speciali. Questo telefono si distingue per il suo display LCD IPS da 6,58 pollici. Il quale offre una risoluzione FHD+ e un refresh rate di 120Hz, grazie a cui è possibile ottenere immagini nitide e fluide. Ma ciò che rende il Voyage3D davvero unico è la tecnologia Neovision3D Anytime. Quest’ ultima consente agli utenti di convertire istantaneamente le immagini bidimensionali in tridimensionali e viceversa grazie a un avanzato sistema AI integrato.

ZTE Voyage 3D: altri dettagli e specifiche tecniche

Lo smartphone assicura prestazioni veloci e capacità di archiviazione generose per soddisfare le esigenze moderne dei clienti. Il Voyage 3D dispone di un processore Unisoc T760 ed è supportato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La connettività avanzata include il supporto per reti 5G, WiFi 5 e Bluetooth 5.0. Così da garantire una connessione stabile e veloce in ogni situazione. Anche le fotocamere non sono da meno. Il dispositivo presenta infatti una camera frontale da 5MP e un sistema di doppia fotocamera posteriore da 50MP + 5MP con Super Biomimetic Eye basato sull’AI. In questo modo il Voyage3D promette di catturare dettagli sorprendenti sia per foto che video.

Il prezzo super competitivo di circa 192€ rende questo cellulare una scelta innovativa. Ma anche e soprattutto accessibile ad una pluralità di appassionati di tecnologia. ZTE non è nuova nel campo della visualizzazione 3D, avendo già sperimentato con successo tecnologie simili in passato. Il Voyage 3D rappresenta però un grande passo avanti in questo settore. In quanto lo smartphone combina un hardware avanzato con un ecosistema software intelligente che include tracciamento oculare AI e algoritmi di riconoscimento per una qualità visiva superiore.

Insomma, ZTE dimostra ancora una volta il suo impegno nell’innovazione tecnologica con il lancio del Voyage 3D. Con questo ultimo arrivato, l’ azienda continua a marcare la sua presenza nel mercato globale dei telefoni cellulari. Proponendo soluzioni che uniscono creatività, funzionalità avanzate e accessibilità economica per gli utenti di tutto il mondo.