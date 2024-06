In casa Bentley è arrivato il debutto della nuova Continental GT Speed, la quale introduce come colpo di scena il nuovo Powertrain Ultra Performance Hybrid da quasi 800CV, contestualmente arriva anche la nuova versione Cabrio, entrambe saranno prodotte a mano presso la Dream Factory di Bentley a Crewe in Inghilterra, le consegne partiranno dal terzo trimestre dell’anno.

Cosa arriva di nuovo

Il design è un’evoluzione di quello precedente senza però stravolgimenti eccessivi, le importanti novità arrivano a livello di meccanica e ovviamente parliamo dell’introduzione del nuovo powertrain Plug-in formato da un motore benzina V8 biturbo di 4 litri di cilindrata in grado di erogare 600 CV e 800 Nm di coppia, abbinato ad un’unità elettrica da 190 CV e 450 Nm.

In termini pratici, le prestazioni consentono di passare da da 0 a 100 km/h servono appena 3,2 secondi (3,4 secondi la GTC), la velocità massima raggiunge i 335 km/h (285 km/h la GTC).

A supportare il powertrain abbiamo un cambio a 8 rapporti con doppia frizione e con differenziale elettronico a slittamento limitato, ovviamente non manca la trazione integrale supportata dalla tecnologia active torque vectoring per la distribuzione attiva della coppia.

La parte elettrica è invece alimentata da una batteria con una capacità di 25,9 kWh che è montata dietro l’asse posteriore, garantisce un’autonomia solo elettrico di 81km e il motore offre solo elettrico una velocità massima di 140Km/h.

L’assetto è il fiore all’occhiello dei tecnici Bentley, sono presenti infatti quattro ruote sterzanti, del sistema antirollio attivo Bentley Dynamic Ride, di un nuovo sistema di ammortizzatori a doppia valvola e di molle ad aria a doppia camera, su entrambi i modelli.

Per ultimo abbiamo l’impianto frenante che anteriormente si compone di dischi da 420 mm con pinze a 10 pistoncini e posteriormente di dischi da 380 mm con pinze a 4 pistoncini, in opzione è possibile richiedere i dischi in carboceramica se volte un optional in più.