I clienti Iliad e MVNO interessati alle proposte del gestore WindTre potrebbero avere poco tempo a disposizione per ottenere l’offerta migliore di sempre. Da qualche settimana, accedendo al sito ufficiale del gestore, è possibile notare un timer che indica la scadenza dell’offerta WindTre GO Unlimited Digital Edizione Limitata.

L’operatore ha più volte stabilito una data entro la quale poter richiedere l’offerta ma ancora una volta sembrerebbe aver concesso una proroga che consente agli interessati di acquistare una SIM e ottenere una quantità illimitata di Giga a un costo più che conveniente.

Chi può attivare l’offerta WindTre e come richiederla

Come già anticipato, l’offerta WindTre GO Unlimited Digital è rivolta esclusivamente ai clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero. Ecco, dunque, l’elenco completo degli operatori low cost dai quali poter trasferire il numero:

Fastweb, Coop Voce, LycaMobile, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

Acquistando la SIM e trasferendo il numero da uno degli operatori in questione, WindTre permetterà di attivare la sua offerta, che sarà disponibile soltanto fino domani, salvo ulteriori proroghe.

Il costo da sostenere ogni mese sarà pari a 10,99 euro e includer i seguenti servizi:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga senza limiti per la navigazione alla massima velocità disponibile

L’attivazione potrà essere effettuata online o presso uno dei numerosi punti vendita abilitati. In entrambi i casi sarà richiesta una spesa iniziale pari a 20,98 euro, di cui 9,99 euro necessari per l’attivazione e 10,99 per il primo rinnovo. La SIM sarà offerta dal gestore, che non richiederà alcuna spesa per la spedizione tramite corriere in caso di acquisto online.