Iliad sfida CoopVoce: ultime ore per le 3 FLASH fino a 250 GB in 5G

Come ogni gestore che si rispetti, anche Iliad e CoopVoce hanno a disposizione tantissimi contenuti all’interno delle loro offerte. Questi due gestori che sono estremamente differenti per via della loro architettura interna, in quanto il primo è un MNO e il secondo un MVNO, riescono a scontrarsi costantemente siccome le loro offerte mobili risultano molto simili tra loro. Sui siti ufficiali di entrambe le aziende, è descritto tutto perfettamente, sia per quanto riguarda i contenuti appunto che per quanto riguarda il prezzo di vendita.

Per chi desidera Iliad, restano poche ore di tempo per riuscire a sottoscrivere una delle tre offerte, tutte strapiene di contenuti interessanti.

Iliad e CoopVoce: quali sono le migliori offerte disponibili attualmente nel mondo mobile

Scendendo nel dettaglio, si parte sicuramente dalla prima soluzione che in molti avranno già visto in passato: la famosa Flash 150. Dotata di ben 150 giga in 4G per navigare sul web ogni mese e di minuti e messaggi senza limiti verso chiunque, la soluzione mobile costa 7,99 € mensili.

A salire, sia di prezzo che di contenuti, ecco la Flash 200. Il prezzo che Iliad impone è di 9,99 € mensili con minuti e messaggi senza limiti verso tutti e 200 giga in 5G. Si termina con la vera punta di diamante che è rappresentata dalla Flash 250, una soluzione che offre praticamente gli stessi contenuti delle due promo precedenti ma con 250 giga in 5G a 11,99 € mensili.

Queste offerte scadono precisamente domani, per cui è rimasto veramente poco tempo per farle proprie. Chi sottoscrive quelle che costano dai 9,99 € al mese in su, può avere anche l’offerta in fibra ottica con un grande sconto disponibile.

CoopVoce dispone della EVO 10 e della EXTRA 300, entrambe con minuti illimitati e 1000 SMS. La prima offre 10 giga in 4G e la seconda 300 giga in 4G. Il prezzo della EVO 10 è di 4,90 € al mese, quello della EXTRA è di 9,90 € al mese.