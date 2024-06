TIM contro Vodafone: le 3 offerte migliori si chiamano Power

L’obiettivo del provider è far partire alla grande l’estate appena cominciata e vuole farlo a suon di minuti, messaggi e tantissimi giga. Secondo quanto visto, l’offerta migliore però resta sempre quella della gamma Power.

TIM: ecco le tre offerte che tutti stanno scegliendo ultimamente

Le tre offerte disponibili fanno tutte capo alla stessa linea e si parte dalla famosissima Power Special. Chiunque sottoscrive questa promo sa che al suo interno si trovano minuti senza limiti verso chiunque con 200 SMS verso tutti e 300 giga in 5G per navigare sul web. Il prezzo è unico nel suo genere per un’offerta di questa portata: costa solo 9,99 € mensili.

Si prosegue con un’altra grande soluzione, quella che tutti chiamano Power Iron. Il prezzo mensile corrisponde a 6,99 € per tutti, con tutto incluso. Ci sono infatti i minuti illimitati, 200 messaggi verso tutti ma soprattutto un quantitativo di 150 giga in 4G. A concludere il discorso ci pensa la sorella gemella che varia solo il prezzo e i giga: la Power Supreme Easy. Con 7,99 € mensili le persone possono portare a casa minuti ad SMS come nelle altre due offerte ma con 200 giga in 4G.

La peculiarità di queste tre offerte è quella di essere praticamente gratuite il primo mese. Tutti coloro che sbarcheranno in team sottoscrivendo una di queste tre soluzioni infatti potranno godersi un mese a costo zero per poi cominciare a pagare dal secondo in poi. È proprio in questo modo che l’azienda sta fidelizzando moltissime persone. Ovviamente c’è bisogno di tenere conto di un aspetto: a poter sottoscrivere queste offerte di TIM sono solo ed esclusivamente coloro che provengono da alcuni gestori ben precisi. L’azienda riserva le tre soluzioni mobili solo a chi lascia Iliad o un gestore virtuale di quelli presenti in Italia.