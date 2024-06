L’operatore telefonico italiano TIM ha dalla sua parte un catalogo di offerte di rete mobile molto convenienti e con tanto da offrire. Tra queste offerte, è da poco disponibile una davvero super interessante e che mira a contrastare principalmente l’operatore telefonico WindTre. In particolare, stiamo parlando dell’offerta mobile denominata TIM Power Pro ad un costo di appena 8,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

TIM sfida apertamente il rivale WindTre con l’offerta mobile TIM Power Pro

Da qualche giorno, l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo presso i negozi autorizzati l’attivazione di una super offerta mobile pensata per contrastare principalmente il rivale WindTre. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata TIM Power Pro. Per il momento, l’operatore telefonico non ha fornito una data di scadenza di questa offerta.

Nello specifico, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 150 mbps in download, mentre per navigare in 5G la velocità massima sarà pari a 250 mbps in download. Oltre a questo, l’offerta include poi nel suo bundle minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e SMS illimitati verso tutti i numeri. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un’offerta molto conveniente, dato che ha un costo di soli 8,99 euro al mese.

L’operatore telefonico italiano TIM ha poi deciso di offrire gratuitamente il costo di attivazione. Per quanto riguarda la scheda sim, invece, è previsto un costo di 10 euro. Il piano tariffario che si attiverà con questa offerta è TIM Base 19. Assieme a questa offerta saranno attivati gratuitamente alcuni servizi di reperibilità, come ad esempio i servizi Chiama Ora e Lo Sai.

Insomma, si tratta di un’offerta piuttosto conveniente e che darà filo da torcere al rivale WindTre.