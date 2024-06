WhatsApp: tre funzioni CLAMOROSE da scoprire subito

Migliorando anno dopo anno, WhatsApp è riuscita a scavare un solco incolmabile con la concorrenza. Secondo quanto riportato, sono sempre di più le persone che stanno riuscendo a trovare beneficio utilizzando l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. Le sue peculiarità sono infatti introvabili nelle altre applicazioni, le quali in un certo momento hanno creduto di poter raggiungere WhatsApp.

Dopo gli ultimi aggiornamenti di questo 2024 e soprattutto del 2023 che è stato l’anno più prolifico, la piattaforma si accinge a fare ancora meglio. Sono stati tanti i miglioramenti che WhatsApp ha introdotto soprattutto dal punto di vista della sicurezza dei suoi utenti. Chi prima sapeva di alcune applicazioni in grado di spiare gli utenti, deve sapere che oggi non esistono più. WhatsApp infatti ha totalmente debellato questo fenomeno, anche se altre applicazioni sarebbero abbastanza in grado di riuscire a fornire queste possibilità.

WhatsApp: ci sono delle applicazioni di terze parti molto interessanti da conoscere

La prima applicazione che gli utenti ormai sono diventati soliti utilizzare si chiama WAMR. Questa è una piattaforma di terze parti che riesce ad essere in grado di recuperare i messaggi eliminati di proposito all’interno di una qualsiasi chat. Quando le persone cancellano un messaggio su WhatsApp per non far leggere all’utente, non sanno che quest’ultimo potrà recuperarlo usando proprio WAMR. Il consiglio è quello di installarla subito: un messaggio cancellato non può essere recuperato scaricando WAMR in un secondo momento.

L’altra applicazione è molto famosa si chiama Whats Tracker. Con questa gli utenti possono selezionare uno o più numeri e monitorarli durante la giornata ricevendo una notifica ogni volta che entrano o escono da WhatsApp.

L’ultima applicazione molto interessante si chiama Unseen. Questa include la possibilità di leggere al di fuori di WhatsApp tutti i messaggi in arrivo e quindi di non aggiornare l’ultimo accesso e di non risultare online.