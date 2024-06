CoopVoce: le due promo a partire da 4 euro fino a 300 GIGA

Ogni volta che un gestore è molto famoso lancia una nuova campagna promozionale, stimola di certo l’appetito di tanti utenti. La volontà di cambiare provider è oggi molto più spiccata rispetto ad un tempo visto che la trafila è diventata molto più semplice e snella. CoopVoce attira verso di sé numerosi utenti nuovi ma anche vecchi utenti del passato, ai quali dopo essere stati bene credono di poter rientrare a prezzi minori. Effettivamente è proprio così: questa volta ci sono dei prezzi davvero molto bassi che potrebbero far comodo a tantissimi utenti.

Il famoso gestore virtuale è diventato un punto di riferimento e su questo non ci piove. Sono moltissime le persone che infatti si rifanno alle sue offerte mobili che cambiano ogni mese portando però sempre il solito risparmio e la solita quantità. Al momento infatti sul sito ufficiale si possono vedere le due soluzioni per eccellenza, ovvero la EVO 10 e la EXTRA 300, veri cavalli di battagli di CoopVoce. Al loro interno sono racchiusi tutti i migliori contenuti e peraltro ci sono dei prezzi che durano per sempre.

CoopVoce: ecco la EVO 10 e la EXTRA 300, è tutto incluso a partire da 4,90 €

Qualcuno cercava delle offerte che potessero essere utili e poco costose ed è per questo che CoopVoce scende in campo. Attualmente sul sito ufficiale del gestore virtuale ci sono due soluzioni molto diverse tra loro ma che incarnano gli stessi ideali di risparmio e qualità.

La EVO 10 è la prima delle due. Ecco una soluzione che al suo interno vanta minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 10 giga in 4G per un prezzo di 4,90 € mensili per sempre.

Per terminare ecco la vera punta di diamante, ovvero la EXTRA 300. Al suo interno ci sono minuti e messaggi come nel caso della prima offerta ma questa volta con 300 giga in 4G. Il prezzo è di 9,99 € al mese.