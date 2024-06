A partire dal prossimo mese, gli utenti TIM vedranno alcune variazioni nei costi delle loro tariffe mobili e internet casa. A tal proposito, l’ operatore italiano ha annunciato che, a partire dal 1° luglio 2024, le offerte internet per la casa subiranno un aumento di 2€ mensili. Ma, per i clienti che desiderano evitare questo incremento, c’è ancora tempo fino al 1° luglio. Essi infatti potranno esercitare il diritto di recesso senza incorrere in penali. È importante ricordare però che non sono solo le tariffe internet a essere interessate dalle modifiche. Dal 6 giugno 2024, alcune promozioni mobili ricaricabili subiranno un aumento che varia tra 1,99€ e 2,49€ al mese. Anche in questo caso, il diritto di recesso sarà valido fino al 6 luglio 2024. Queste rimodulazioni rientrano nelle strategie aziendali per affrontare le mutate condizioni di mercato. Un trend ormai comune tra i principali operatori del settore.

TIM: diritto di recesso, come procedere

Per chi vuole evitare questi aumenti, TIM offre diverse opzioni. Sarà infatti possibile scegliere se accettarli, aderendo automaticamente alle nuove condizioni contrattuali. Se la vostra scelta sarà questa, molti utenti avranno l’opportunità di aggiungere al proprio piano, senza costi aggiuntivi, ben 50 GB di dati al mese o l’attivazione del supporto 5G. In che modo? Inviando un semplice SMS gratuito al numero 40916 con i testi rispettivamente “50GIGA ON” o “5GON“. In alternativa, l’ operatore propone di passare a una promo riservata allo stesso prezzo dell’attuale tariffa, ma con 2GB di dati in più. Questa opzione può essere attivata inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “CONFERMOON” entro il 30 giugno 2024.

Ma, per coloro che non intendono accettare gli aumenti, TIM, come già detto, offre la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costi di disattivazione né penali. Gli utenti potranno disdire il contratto in vari modi. Ovvero utilizzando il modulo online di richiesta cessazione e autocertificazione del possesso della linea, scaricabile dal sito TIM, e inviandolo via PEC all’indirizzo. In alternativa, è possibile contattare il servizio clienti al numero gratuito 119 o recarsi direttamente in un punto vendita TIM autorizzato.