TIM sta per introdurre una rimodulazione tariffaria per alcune offerte mobili per il settore ricaricabile. La decisione è stata motivata dalle nuove esigenze economiche derivanti dalle condizioni di mercato. L’aumento previsto è di 1,99euro al mese. Quest’ultimo verrà applicato a partire dagli addebiti successivi al 5luglio. Suddetto incremento arriva dopo una serie di precedenti rialzi pari a 2,49euro o addirittura 3euro mensili. Al momento TIM non ha specificato quali offerte saranno interessate dalla rimodulazione. Ogni cliente coinvolto riceverà un messaggio personalizzato con tutti i dettagli relativi alla variazione contrattuale.

Nuove rimodulazioni in arrivo per le promo TIM

L’operatore ha previsto di bilanciare l’aumento offrendo la possibilità di arricchire la propria offerta. Il tutto senza costi aggiuntivi. Le opzioni disponibili includono 50GIGA di traffico dati aggiuntivi al mese, attivabili inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “50GIGA ON“, o l’attivazione dell’opzione 5G di TIM. Anche quest’ultima è attivabile inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “5G ON“. Non sarà possibile scegliere tra le due opzioni, poiché ciascun cliente dovrà accettare l’opzione proposta nel messaggio informativo ricevuto. Un’altra alternativa è quella di accettare 2GIGA aggiuntivi che si sommano a quelli previsti dall’offerta attiva, mantenendo lo stesso costo mensile. Per attivare tale opzione, è necessario inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo “CONFERMO ON” entro il 30 giugno 2024. Infine, è possibile optare per il recesso senza costi o penali.

Per ulteriori dettagli sulla modifica contrattuale e le alternative proposte, i clienti TIM ricaricabile possono avvalersi di diverse risorse informative. È possibile accedere a una fonia IVR dedicata chiamando il numero gratuito 409164, per ottenere informazioni personalizzate sulle modifiche apportate all’offerta. Inoltre, il sito web di TIM nella sezione “Per i Consumatori–Comunicazioni importanti” contiene una nota informativa sulle modifiche contrattuali. Il servizio clienti 119 è a disposizione per fornire ulteriori informazioni.

Come stabilito dall’articolo 98-septies decies, comma5, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, i clienti possono recedere dal contratto senza penali o costi di disattivazione. Basterà comunicare la propria intenzione entro il 6agosto 2024. Le modalità per esercitare il proprio diritto includono la compilazione online del “Modulo di richiesta di esercizio diritto di recesso”, disponibile sul sito TIM. In alternativa, il modulo può essere scaricato, stampato e inviato all’indirizzo indicato o tramite PEC a recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it, allegando la documentazione richiesta. È possibile anche inviare una comunicazione scritta in forma libera contenente i dati necessari, recarsi in un negozio TIM o chiamare il Servizio Clienti 119.