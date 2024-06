Truffa paurosa: con questo messaggio svuotano il conto in due secondi

Con un messaggio gli utenti possono credere di essere pronti a guadagnare una cifra da milionari ma invece è solo una truffa. Questo sta accadendo in Italia ormai da diversi giorni e tramite posta elettronica.

Truffa in atto: il regalo da 57 milioni di dollari che non esiste

Cosa succederebbe se qualcuno vi dicesse che siete stati designati per ricevere 57,3 milioni di dollari? La maggior parte degli utenti non ci crederebbe e penserebbe ad uno scherzo o magari ad una truffa, quello che realmente è il messaggio che sta girando in queste ore. È bastato un po’ di tram tram generale per far scoppiare la bomba: tanti utenti si sono ritrovati a ricevere un testo nel quale gli veniva chiesto se il loro conto fosse adatto a ricevere tale somma.

L’obiettivo è solo quello di far cliccare le persone su un link molto particolare che servirà per rubare loro i dati personali ma non solo. Chi ci casca infatti inserisce il suo conto per far sì che la cifra venga trasferita, ma in realtà non sa di regalare le credenziali della propria banca ai malviventi. Questo è il testo:

“Saluti,

Spero che tu stia bene.

Ti prego di sapere che questa non è una email di spam, perché ho fatto le mie ricerche prima di contattarti. Abbiamo un cliente che si trova in una situazione difficile e vuole reinvestire all’estero. Il mio partner mi ha incaricato di contattarti direttamente perché ha bisogno della tua assistenza per trasferire la somma di 57,3 milioni di USD del cliente e reinvestirla nella tua regione. Se sei interessato e in grado di ricevere questa somma, ti prego di rispondere per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti,

Kylian, M. Constanza

CONSULENTE DI INVESTIMENTO“.

L’unico modo per evitare di cadere nel tranello è solo non cliccare sul link presente nel testo. Tutti coloro che ci cliccano su, devono stare attenti a non compilare il modulo che viene fuori.