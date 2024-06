Google: rischio multa da 1 miliardo di euro per evasione fiscale

Purtroppo i grandi golosi si ritrovano molto spesso a dover fare i conti con la legge, pur credendosi invincibili. È questo il caso che ha riguardato Google, ormai non alle prime armi per quanto riguarda questo tipo di avvenimenti. Stando a quanto riportato infatti l’azienda americana dovrà ritrovarsi a pagare al fisco italiano una multa molto salata. Google infatti, a causa dell’evasione fiscale, starebbe rischiando grosso.

Già alcuni anni fa l’azienda dovette pagare 300 milioni di euro per alcuni insoluti, ma ora la storia starebbe continuando. Durante le ultime ore la situazione sarebbe peggiorata rispetto a quel tempo, siccome Google dovrebbe versare nelle casse del fisco italiano molto di più. Ad indagare, su ordine dell’Agenzia delle Entrate, è stato il Nucleo economico-finanziario della Guardia di Finanza.

Google avrebbe evaso le tasse per circa 1 miliardo di euro, il fisco italiano li esige

Secondo quanto riportato dagli organi inquirenti, Google avrebbe commesso un’evasione fiscale in Italia. Il colosso infatti si ritroverebbe a dover pagare questa volta una cifra intorno al miliardo di euro. Stando a quanto accertato dalla Guardia di Finanza infatti sarebbe proprio questa la cifra a cui ammonterebbe l’ammanco.

Dopo le indagini condotte, è risultato che la filiale europea di Google con sede in Irlanda avrebbe in Italia un’organizzazione molto stabile, per cui i conti non sarebbero in linea. Manca infatti circa 1 miliardo di euro all’appello.

Potrebbe fare scuola in questo caso la situazione analoga che ha riguardato Netflix proprio due anni fa, con un provvedimento che infatti fu storico. È proprio da lì che infatti le istituzioni hanno imparato a regolarizzare tutti questi aspetti che ormai diventano sempre più astratti. La situazione quindi sembra abbastanza chiara: Google dovrebbe versare alle casse italiane circa 1 miliardo di euro, non di certo bruscolini. Staremo a vedere come evolverà la situazione durante le prossime settimane.