In un mercato della telefonia mobile in continua evoluzione, Ho. Mobile si distingue con le sue nuove offerte pensate per supportare al meglio la connettività 5G. Se state considerando di cambiare operatore alla ricerca di una promozione vantaggiosa, le nuove proposte di Ho. Mobile meritano sicuramente la vostra attenzione.

Ho. Mobile e l’offerta a velocità 5g

L’offerta principale di Ho. Mobile è estremamente allettante: per tutti i nuovi clienti, sono disponibili ben 250GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati al sorprendente prezzo di soli 11,99 euro al mese. Un’opportunità da non perdere per chi desidera una connessione veloce e affidabile senza dover spendere una fortuna.

Ho. Mobile garantisce un servizio trasparente e senza spiacevoli sorprese. I nuovi clienti possono scegliere di attivare un nuovo numero o mantenere quello attuale, con la comodità di poter gestire tutto online. E per chi non fosse completamente soddisfatto, è previsto un periodo di 30 giorni durante il quale è possibile richiedere il rimborso.

Un ulteriore vantaggio offerto da Ho. Mobile è la possibilità di personalizzare il proprio numero telefonico a soli 4,99 euro, ora anche in versione eSIM. Questa opzione permette di creare la combinazione numerica ideale, aggiungendo un tocco personale al proprio contatto telefonico. L’offerta include anche l’assistenza tramite WhatsApp, garantendo un supporto immediato e accessibile.

Entrando a far parte della rete di Ho. Mobile, potrete usufruire della massima velocità di navigazione grazie alla tecnologia 5G. I servizi inclusi comprendono la navigazione in hotspot e un’app intuitiva che consente di gestire facilmente tutte le funzionalità necessarie.

Per una connessione sempre più veloce

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: con 250GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 11,99 euro al mese, Ho. Mobile offre una soluzione ideale per chi cerca qualità e risparmio. Passate a Ho. Mobile oggi stesso e iniziate a navigare alla velocità del 5G, godendo di un servizio mobile di alta qualità per il vostro smartphone.