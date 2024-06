Addentrandosi nel mondo dei crossover sub compatti, recentemente la Nissan ha portato alla luce in ritardo questo segmento rispetto alla concorrente Honda. Dando anche un occhio al passato, Nikita Chuicko ha recentemente fatto emergere sui social la nuova versione virtuale della Nissan juke R.

Il modello in questione ha una tonalità di arancio piuttosto vivace, senza scordare però anche i nuovi miglioramenti aerodinamici. Nella parte anteriore del veicolo è presente una fascia ridisegnata con un paraurti più prorompente, caratterizzato da un nuove prese d’aria molto aggressive. Ci sono anche dei nuovi elementi chiamati “maniglia“, posizionata ai lati delle luci rotonde. Rivisitata anche l’altezza da terra, grazie alle sue sospensioni riabbassate rispetto alla versione standard. Cerchi in lega sportivi e pinza dei freni con un colore che riprendono la carrozzeria. Ultima ma non per importanza, nella parte posteriore del veicolo è presente un’ala più grande sopra lo spoiler.

Nissan Juke R: è davvero velocissima

Facendo riferimento alla Juke, rispetto alla sorella più grande Qashqai, questo SUV si presenta con design eccentrici ed ad occhio molto piccola. Parlando dei tratti che la distinguono maggiormente invece possiamo parlare dei suoi passa ruota più prorompenti. Andando ad analizzare invece il successo di questo veicolo, con vendite in tutto il mondo per la sua prima generazione, la juke è stata una delle chiavi di svolta per la vendita di questi crossover sub compatti. Più nello specifico stiamo parlando di non solo mercati europei, ma anche di mercati thailandesi nordamericani e cinesi.

Analizzando i fatti, anche se in fin dei conti Nissan non è stata l’unica e ne la prima per la diffusione di questo segmento, il mercato di questi veicoli è diventato con gli anni sempre più grande. Se vogliamo anche competitivo, spingendo Nissan a produrre una seconda generazione lanciata nell’autunno del 2019.

La Juke di seconda generazione (F16) Ha già avuto dei miglioramenti per quanto riguarda il suo propulsore ibrido da 1,6 l del 2022. Senza scordare però anche il restyling per il modello Year 2024, con interni ringiovaniti e nuovissime possibilità di personalizzazione. Da non dimenticare che secondo quanto sappiamo Nissan dovrebbe prossimamente rilasciare una nuova versione elettrica della Juke.