Nuova Hyundai INSTER: il SUV elettrico dalla notevole autonomia

La Hyundai INSTER porta una nuova ventata rivoluzionaria nella società sud coreana ed in tutto il settore dei SUV compatti con alimentazione elettrica. Ci sono a disposizione sempre più B-SUV elettrici, ma la INSTER riesce a distinguersi come un SUV di Segmento A. Il modello è stato progettato principalmente per l’ambiente urbano. La Hyundai INSTER possiede batterie da 42 e 49 kWh. Queste riescono a far raggiungere una potenza anche di 115 CV nella versione Long Range.

Le varianti Standard e Long Range della Hyundai INSTER includono una velocità di 97 CV e 115 CV. I tempi di accelerazione, invece, vanno da 0 a 100 km/h e si attestano tra gli 11,7 secondi e i 10,6 secondi. Quello che sorprende di questo modello non è tanto la potenza, ma l’efficienza energetica. La Hyundai infatti ha autonomie che superano anche i 300 km, quando si tratta della versione Standard, e i 355 km per la Long Range.

Dimensioni compatte per il nuovo SUV Hyundai ma grande bagagliaio

Anche se parliamo di un SUV dalle dimensioni compatte, la Hyundai INSTER ha comunque un bagagliaio notevole da 280 litri. Esso, inoltre, è espandibile fino a 351 l quando si reclinano i sedili posteriori. Grazie alla sua lunghezza di soli 3,825 metri e all’altezza di 1,575 metri, l’auto elettrica riesce a muoversi in maniera agile per le strade urbane. I cerchi configurabili includono opzioni in lega e in acciaio da 15 e 17″ e donano un tocco di personalizzazione e di stile in più alla vettura.

La Hyundai non trascura poi la sicurezza e la tecnologia. La società ha dotato la INSTER di numerosi sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Essi includono funzionalità di sicurezza attiva che migliorano la protezione sia per il conducente che per i passeggeri. Anche la gamma di colori disponibili è stata implementata ed ora consente ai possibili acquirenti di scegliere ciò che più li rappresenta. Intanto, l’attesa per i prezzi ufficiali continua, su questo fronte ancora nulla purtroppo. La Hyundai INSTER però si prepara a far il suo debutto sul mercato nostrano, presentando una soluzione interessante per chi cerca un’elettrica compatta ma non vuole rinunciare ad una certa versatilità.