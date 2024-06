Iniziano ufficialmente le offerte estive di Vodafone, destinate a soddisfare l’appetito degli amanti della tecnologia mobile. A partire dal 17 Giugno 2024, nei punti vendita dell’operatore è possibile accedere a vantaggiose promozioni. Queste ultime riguardanti riguarderanno una vasta selezione di smartphone di marchi rinomati. Tra cui Samsung, Honor, Motorola, Oppo, e altri ancora. Si tratta di promo ideate per rispondere alle esigenze di nuovi clienti e degli utenti fedeli già inseriti nel sistema NEXT di Vodafone.

Tra le opzioni più allettanti, spicca il programma Smartphone Easy. Esso consente di acquistare i dispositivi con comode rate mensili senza alcuna maxi rata finale. Questo programma è disponibile con una varietà di piani di rimborso che vanno dai 12 ai 48 mesi. Offrendo flessibilità e convenienza. Invece, per coloro che preferiscono un approccio più diretto, il servizio Telefono No Problem permette di pagare in 24 rate mensili. Con la possibilità di includere un anticipo a seconda delle preferenze del cliente.

Promozioni esclusive per clienti Vodafone: benefici aggiuntivi e libertà di scelta

Le offerte includono una vasta serie di modelli. Dai recentissimi Samsung Galaxy S24, agli Honor Magic e gli Oppo Reno. Dunque tali promo non solo rendono gli smartphone di fascia alta più accessibili per una pluralità di clienti. Ma includono anche vantaggi esclusivi come il tasso d’interesse zero per i clienti che mantengono i requisiti di pagamento Smart Pay.

I benefici però non finiscono qui per gli utenti Vodafone già esistenti. Coloro che optano per l’acquisto di uno smartphone durante questa campagna estiva possono usufruire dell’offerta “Infinito 24 Mesi Gratis“. Essa include chiamate, SMS e dati illimitati in 5G senza costi aggiuntivi. Tale promozione assicura una connessione senza limiti, in più garantisce anche un prezzo bloccato per 24 mesi sull’offerta principale. Garantendo stabilità economica e tranquillità agli abbonati.

In aggiunta alle promozioni su smartphone, Vodafone offre anche la possibilità di partecipare al programma Smart Change. Grazie a cui è possibile ottenere sconti supplementari restituendo i propri vecchi dispositivi. Ciò contribuisce ovviamente alla sostenibilità ambientale. Ma permette anche ai consumatori di aggiornarsi agli ultimi modelli con costi contenuti.