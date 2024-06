Asus ha presentato il suo nuovo smartwatch di punta, il VivoWatch 6. Il dispositivo si distingue per le sue numerose funzionalità di monitoraggio della salute. Quest’ultime superano i tradizionali parametri. Il VivoWatch 6, pur non essendo uno sportwatch come il recente Suunto Race S, si focalizza profondamente sul benessere dell’utente. Sharon Pan, senior director della pianificazione dei prodotti di Smart Health di Asus, ha dichiarato che lo smartwatch è progettato per facilitare il monitoraggio delle metriche sanitarie. In questo modo gli utenti vengono aiutati a raggiungere i loro obiettivi di salute a lungo termine.

Asus lancia il suo nuovo smartwatch di punta

Tratto distintivo del VivoWatch 6 sono i sensori ECG e PPG di grado medico. Quest’ultimi consentono misurazioni precise e immediate. L’anello esterno del dispositivo è dotato di un sensore di impedenza bioelettrica (BIA). Quest’ultimo permette di misurare la composizione corporea semplicemente posizionando il pollice e l’indice sul sensore. Il dispositivo permette di ottenere così informazioni sulle percentuali di grasso corporeo, livelli di idratazione e metabolismo basale. Si tratta, dunque, del consumo energetico giornaliero a riposo.

Il VivoWatch 6 di Asus utilizza avanzati algoritmi per elaborare i dati raccolti dai sensori, fornendo indicazioni sui livelli di stress e analisi dettagliate sullo stato emotivo dell’utente attraverso la funzione Body Harmony Analysis. Tale funzione proietta su un grafico intuitivo le variazioni emotive degli ultimi sette giorni. Altre caratteristiche notevoli del VivoWatch 6 includono un display AMOLED da 1,39pollici con una luminosità massima di 350nit. Il peso è di 60grammi. L’autonomia della batteria può durare fino a 9giorni con un uso tipico. Mentre si estende a 14giorni in modalità di risparmio energetico.

Il VivoWatch 6 è stato lanciato ufficialmente anche in Italia. Eppure, al momento non è ancora disponibile nello shop ufficiale di Asus. Il prezzo di listino dovrebbe essere circa di 399euro. Ma anche in questo caso non sono state rilasciate conferme ufficiali. Nel caso in cui il costo fosse confermato, potrebbe essere conveniente considerare il modello precedente. Quest’ultimo, anche se meno recente, ha un prezzo ridotto di oltre 100euro.