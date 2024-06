Un pericolo costante che tiene sotto scacco tutti gli utenti connessi al web ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dalle truffe online, queste ultime sono davvero molto diffuse al giorno d’oggi dal momento che tramite Internet possono colpire virtualmente chiunque senza distinzioni, ma massimizzando così le possibilità di successo.

Di truffe online ne esistono davvero tanti tantissime tipologie, l’ultima frontiera però sembra essere costituita dai tentativi attuati attraverso l’applicazione di messaggistica più famosa del mondo, stiamo parlando di WhatsApp che nelle ultime settimane e diventata palcoscenico di svariati tentativi di truffa anche ai danni degli utenti italiani che stanno ricevendo messaggi fraudolenti pensati con l’obiettivo di estorcere dati sensibili con l’inganno.

Ovviamente l’obiettivo dei truffatori è quello di utilizzare questi dati a proprio vantaggio per effettuare furti di identità o furti direttamente dal conto corrente nelle vittime.

Truffa via WhatsApp

La truffa è entrata in circolazione in Italia nelle ultime settimane ribadisce perfettamente questi concetti, quest’ultima esordisce tramite un banale messaggio che recita “Ciao”, in caso di risposta però, i truffatori inizieranno la loro opera truffaldina, cercando di convincervi a seguire delle banali istruzioni per ottenere un guadagno facile e immediato, ovviamente si tratta di dichiarazioni assolutamente fasulle che vi invogli a far trapelare i vostri dati sensibili come i codici di accesso bancari che potranno così essere utilizzati per derubarvi.

In caso doveste ricevere questo tipo di messaggio, il consiglio da seguire è molto semplice, non dategli retta, segnalate immediatamente tutto WhatsApp dopodiché bloccate il contatto che ve lo ha mandato, avere occhi scettico ed essere al corrente delle varie strategie di Truffa essenziale per non cadere in pieno nel pericolo con conseguenze alle volte anche in recuperabili per la vostra persona, una volta cascati nel tranello, infatti non è sempre possibile riparare ai danni subiti, fare attenzione è essenziale.