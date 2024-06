Truffa pronta a svuotare il conto degli utenti: ecco l'inganno

Si sente ancora una volta l’eco di una truffa, questa volta da parte di malviventi che avrebbero preso come modello l’installazione di un antifurto. Il tentativo di inganno sta avendo luogo in Italia e in tanti ci sarebbero cascati. Abbiamo deciso di scrivere il messaggio truffa proprio in basso per fornire a tutti un esempio.

Truffa in corso: Verisure è parte lesa come gli utenti

La truffa è davvero incredibile, in quanto i malviventi propongono un sistema di sicurezza da installare in casa ma in realtà non c’è davvero nulla che poi possa interessare veramente ai poveri malcapitati. Si tratta solo di un messaggio per costringere le persone a cliccare su quel link che dovrebbe risultare utile a richiedere un preventivo. In effetti è da quel momento che parte la truffa, siccome si aprirà un form da compilare dove gli utenti, ignari della truffa in corso, si ritroveranno a riempire ogni riga con i propri dati personali concedendoli ai truffatori.

“Proteggi la tua Casa e la tua Famiglia con il Sistema di Allarme Verisure

L’unico Allarme in Italia connesso alla Centrale Operativa H24/365 giorni l’anno con controllo totale dal tuo smartphone. La tua sicurezza a portata di mano

Una Centrale Operativa al tuo servizio

Telecamere full HD, Cloud protetto e App My Verisure per controllare la tua casa o attività commerciale comodamente, da qualsiasi parte del mondo!.

Promo Installazione -50% Offerta valida fino al 30 giugno 2024*

RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO“.

Fate molta attenzione: l’indirizzo e-mail mittente non ha nulla a che fare con l’azienda Verisure. Anche questa infatti è parte lesa, in quanto il suo nome è stato utilizzato senza alcun permesso è solo per truffare le persone. Già dal dominio dell’indirizzo e-mail si vede chiaramente che si tratta di impostori. L’unica cosa che dovete fare per evitare di cascare nel tranello è solo cliccare sul link: non facendo questo, sarete tranquilli.