Apple Watch rappresenta a tutti gli effetti una serie di prodotti di fascia molto alta, forse tra i migliori smartwatch attualmente in commercio, proprio per questo motivo quando si parla di una promozione legata agli stessi, tanti utenti rizzano le orecchie, sperando di strappare qualche buon affare.

In questi giorni su Amazon è stato applicato uno sconto di circa 50 euro sull’acquisto di Apple Watch SE, la versione più economica del famoso dispositivo dell’azienda di Cupertino, oggi disponibile nella sua seconda generazione (commercializzata nel corso del 2023). Il modello proposto in offerta prevede una diagonale dello schermo di 40 millimetri, risultando così adatto sia ad un pubblico maschile che femminile, oltretutto è dotato di cinturino sport (quindi in silicone), nelle misure S/M con colorazione Galassia.

Collegatevi qui per iscrivervi gratis al nostro canale Telegram ufficiale ed avere i codici sconto Amazon a costo azzerato.

Apple Watch SE: promozione fantastica solo oggi su Amazon

Apple Watch SE è uno smartwatch davvero molto interessante, se confrontato a tutti gli effetti con gli standard del settore, risultando oggi finalmente più alla portata di tutti, con un risparmio di circa 50 euro sul valore di listino. In parole povere l’utente finale si ritroverà a spendere solamente 239 euro, con uno sconto effettivo del 17%, sempre con garanzia della durata di 24 mesi e copertura completa. L’acquisto può essere completato qui.

Il prodotto presenta cassa in alluminio che gli conferisce una maggiore eleganza e qualità superiore al normale, integrando comunque tutte le funzionalità di base: fitness tracker, quindi misurazione di passi, distanze percorse, calorie bruciate e simili, per poi arrivare a monitoraggio del sonno, battito cardiaco e percentuale di ossigeno nel sangue. Una delle grandi novità è rappresentata dal rilevamento di incidenti, un maggiore grado di sicurezza che aiuta gli utenti sia quando si muovono da soli, che nella maggior parte delle occasioni.