Samsung Galaxy Watch6 è lo smartwatch top di gamma di casa Samsung, un dispositivo che risulta rappresentare il meglio del meglio per l’azienda sudcoreana, al cui interno si possono trovare tantissime funzionalità di altissimo livello.

Sul mercato sono disponibili differenti versioni, oggi vi parliamo di quella che prevede una diagonale di 40 millimetri, con cinturino realizzato in silicone, cassa in colorazione Gold, e comunque prestazioni che rientrano alla perfezione nella fascia alta del settore. Compatibile sia con Android che con iOS, il prodotto include all’interno della propria confezione il caricabatterie, così da poterlo ricaricare ogni circa due giorni, data comunque la presenza di una autonomia non eccessivamente elevata.

Samsung Galaxy Watch6: occhio allo sconto su Amazon

Samsung Galaxy Watch6 è disponibile su Amazon con un prezzo veramente concorrenziale, se pensate che infatti il suo listino si aggira attorno a 319 euro, oggi può essere vostro con uno sconto del 40%, così da arrivare a spendere solamente 189 euro, una delle cifre più basse in commercio. Lo potete trovare qui.

Al netto di tutte le funzioni di base, che era lecito immaginarsi disponibili per un device di questo tipo, possiamo trovare la misurazione della composizione corporea, grazie all’ausilio del sensore Samsung BioActive per tenere sotto il controllo lo sviluppo ed il mantenimento del vostro corpo con il raggiungimento di specifici obiettivi. Il monitoraggio cardiaco è stato migliorato con l’ausilio del sensore PPG, con misurazione periodica sia del battito cardiaco che della percentuale di ossigeno nel sangue, per non perdere mai di vista la propria salute.

Il prodotto viene facilmente spedito da Amazon, con tempi di consegna estremamente ridotti rispetto al normale, e la possibilità di affidarsi direttamente alla garanzia di 24 mesi, in caso di qualsiasi necessità.