Se siete alla ricerca di una nuova promozione da attivare sul vostro numero di telefono, ovviamente la scelta da fare deve essere ponderata e attenta in base alle vostre necessità e alle vostre possibilità economiche, per fortuna in Italia i vari operatori telefonici offrono un catalogo di offerte davvero ampio e variegato in grado di soddisfare le esigenze di tutti con l’obiettivo di conquistare il maggior numero di clienti possibile.

Di conseguenza optare per un operatore o un altro è una scelta dettata da pochi ma importanti elementi, ovviamente parliamo di SMS, minuti e giga, il tutto ovviamente in ponderazione del prezzo da corrispondere ogni mese che deve essere senza alcun dubbio vantaggioso e competitivo.

In un contesto dove la competizione a farla padrone, Very Mobile, costituisce una vera e propria garanzia di affidabilità e convenienza con le proprie promozioni a costi davvero accattivanti e soprattutto farcite da tantissimi giga messi a disposizione dell’utente.

Offerte top di giugno

Per il mese di giugno, l’operatore attinte Verdi ha deciso di prorogare una delle sue offerte la cui validità arriverà fino al 3 luglio, stiamo parlando di Very 5,99 Promo Flash Back XL, quest’ultima garantisce all’utente che la sottoscrive bene 150 GB di traffico dati in velocità 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS illimitati verso tutti, come intuibile il prezzo mensile da corrispondere di 5,99 €.

La promo resterà valida fino al 3 Luglio dopodiché dei mobili potrebbe decidere o di prorogarlo ulteriormente fino a fine mese o di chiudere una volta per tutte la possibilità di sottoscrivere l’offerta, di conseguenza se siete interessati affrettatevi dal momento che vi rimangono soltanto cinque giorni prima che il termine ultimo scada, forse una volta per tutte.

Vi ricordiamo che attivare la promozione è molto semplice dal momento che vi basterà recarvi sul sito ufficiale dell’operatore verde per effettuare la sottoscrizione.