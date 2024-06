Un prezzo davvero da urlo vi attende sull’acquisto di Xiaomi Redmi 12, uno smartphone che vuole distinguersi dalla massa, proponendosi come valida alternativa per tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Il dispositivo risulta essere molto più portatile di tanti altri device in commercio, raggiungendo dimensioni di 168,6 x 76,28 x 8,17 millimetri di spessore, con un peso che comunque si avvicina maggiormente alla media, essendo di 198,5 grammi. Il processore è un MediaTek Helio G88, octa-core con frequenza di clock a 2GHz, ed anche una GPU Mali-G52, che viene supportata a sua volta da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1TB).

Xiaomi Redmi 12: che occasione per spendere poco

Xiaomi Redmi 12 viene commercializzato ad una cifra decisamente inferiore al normale, essendo un prodotto che di base è consigliata la commercializzazione a 202,16 euro, ma che oggi gli utenti possono avere solamente a 119 euro, con un risparmio del 41% sul valore originario di listino. Premete qui per ordinarlo su Amazon.

In questa fascia di prezzo era praticamente impossibile pensare di avere tra le mani un display AMOLED, infatti anche Xiaomi Redmi 12 si deve abbandonare ad un IPS LCD da 6,79 pollici di diagonale, che ha una risoluzione massima di 1080 x 2460 pixel, con densità di pixel di 396 ppi, ma che riesce ugualmente ad innalzarsi in termini di refresh rate, fino a raggiungere i 90Hz e 16 milioni di colori.

Il comparto fotografico, ad ogni modo, risulta essere più che bilanciato, essendo composto nella parte posteriore da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 8 megapixel, ed anche un bokeh da 2 megapixel. I video vengono realizzati al massimo in FullHD a 30fps, peccato non sia possibile registrarli in 4K, sarebbe stata davvero la ciliegina sulla torta.