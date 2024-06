Samsung Galaxy A15 è disponibile su Amazon con uno sconto assolutamente da non perdere di vista, rappresenta la migliore soluzione su cui fare affidamento nel momento in cui si fosse alla ricerca di uno smartphone dalle ottime prestazioni, ma dal prezzo fortemente ridotto.

Il dispositivo raggiunge dimensioni perfettamente allineate con gli standard del settore, infatti è pari a 160,1 x 76,8 x 8,4 millimetri di spessore, con un peso che oggi si aggira attorno ai 200 grammi complessivi. Il processore è un MediaTek Helio G99, accoppiato con GPU Mali-G57, ed anche 8GB di RAM con 256GB di memoria interna (fortunatamente espandibile tramite microSD fino ad un massimo di 1TB).

Samsung Galaxy A15: il prezzo è fantastico

Prezzo davvero concorrenziale per Samsung Galaxy A15, infatti lo smartphone in questione viene commercializzato da Amazon a soli 135,66 euro, una cifra ridottissima se considerate che comunque parliamo di un device con garanzia di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzato. Collegatevi subito qui.

Il display dello smartphone è da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2340 pixel ed una densità per pixel di 396 ppi, trattasi di tecnologia Super AMOLED con refresh rate a 90Hz e 16 milioni di colori. Molto buono anche il comparto fotografico, composto da un sensore principale da 50 megapixel, per poi essere seguito a ruota da un secondario da 5 megapixel ed un macro/bokeh da 2 megapixel. I video in questo modo vengono registrati al massimo in FullHD a 30fps, con una batteria da 5000mAh, che riesce comunque a sopportare tutte le sollecitazioni, con una autonomia che complessivamente è superiore al normale.

La connettività, infine, è rappresentata dal WiFi, bluetooth, USB type-C 2.0 ed anche GPS. Per maggiori informazioni in merito al prodotto in questione vi raccomandiamo di controllare il link inserito nel nostro articolo.