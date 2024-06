Ogni giorno gli operatori telefonici italiani cercano di conquistare il mercato e di conseguenza gli utenti proponendo tantissime promozioni ben diversificate e a costi decisamente competitivi caratterizzate ovviamente da giga, minuti ed SMS, l’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze di tutte le fasce di utenza variando il listino di promozioni nel miglior modo possibile ogni mese.

Ovviamente i vari operatori prendono questa gara molto seriamente e cercano di ottenere il maggior successo possibile alle volte rubando i clienti agli altri operatori con specifiche promozioni dedicate a coloro che effettuano la portabilità, tra questi figura anche Iliad che negli ultimi anni ha costruito un piccolo impero grazie alla propria rete decisamente affidabile e le proprie promozioni variegate in grado di soddisfare tutti quanti.

Le 3 promo top di questo mese

La prima promo che Iliad mette a disposizione dei propri clienti è Flash 200, quest’ultima offre minuti senza limiti verso tutti e con messaggi senza limiti verso chiunque, l’offerta garantisce anche 200 giga in 5G, il tutto ad un prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.

A seguire abbiamo la nuova Flash 250, soluzione mobile che al prezzo di 11,99 € al mese presenta 250 giga in 5G oltre a minuti e messaggi senza limiti verso tutti.

L’ultima promo, l’unica senza 5G è la 150 giga in 4G, minuti ed SMS sono anche qui illimitati, il prezzo però scende a soli 7,99 € al mese per sempre.

Come se non bastasse per tutti coloro che decidono di sottoscrivere una promozione Iliad dal costo uguale o superiore a 9,99 € al mese, sarà possibile attivare la fibra ottica per Casa ad un prezzo scontato pari a 19,99 € al mese piuttosto che 24,99 € al mese.

Se siete interessati e avete bisogno di una connessione veloce e prestante sia sul vostro smartphone che da casa nel vostro salotto Iliad certamente la scelta che fa per voi grazie a questa combinazione.