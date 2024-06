PlayStation Plus Essential, ecco i giochi ufficiali di luglio

In queste ultime ore il colosso giapponese Sony ha svelato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento di PlayStation Plus Essential.

PlayStation Plus Essential, Sony rivela i giochi inclusi per gli abbonati

In queste ultime ore il colosso giapponese Sony ha svelato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento di PlayStation Plus Essential. Come sempre, infatti, l’azienda aggiorna il suo catalogo, proponendo per tutti i suoi abbonati tantissimi videogiochi di rilievo. In questo caso, si tratta di titoli che saranno disponibili sia per tutti i possessori della console da gaming PlayStation 4 sia per tutti i possessori della nuova console da gaming PlayStation 5. Ecco i nomi dei videogiochi inclusi per questo mese:

• Borderlands 3 – sia su PS4 sia su PS5

• NHL 24 – sia su PS4 sia su PS5

• Among Us – sia su PS4 sia su PS5

Questi nuovi videogiochi saranno a disposizione di tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential a partire dal prossimo 4 luglio 2024. Questi ultimi dovrebbero rimanere disponibili al download senza costi extra per tutti gli abbonati per circa un mese. Vi consigliamo di scaricarli subito per non farveli sfuggire.

Ricordiamo comunque che, oltre al colosso Sony, c’è anche un altra importante azienda che aggiorna costantemente i propri cataloghi con una grande quantità di videogiochi. Ci stiamo riferendo al colosso Microsoft con il su piano in abbonamento a Xbox Game Pass. Anche con questo piano in abbonamento, infatti, gli utenti possono accedere ogni mese ad un enorme catalogo di videogiochi, il tutto senza pagare costi extra.