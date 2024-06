Tesla ha puntato tutto sulla tecnologia Full Self-Driving (FSD), il sistema di telecamere, sensori e algoritmi che permette alle vetture di Elon Musk di guidare da sole. Il livello avanzato di Guida Autonoma garantisce al veicolo di raggiungere una meta senza alcun intervento da parte del guidatore.

Che si tratti di incroci, sorpassi o svincoli, il Full Self-Driving ha mostrato capacità di adattabilità elevate. Per questo, le Tesla possono viaggiare senza problemi con il guidatore seduto dietro al volante solo in caso di emergenza.

Tuttavia, le potenzialità del sistema FSD devono fronteggiare alcune problematiche. Infatti, l’azienda si sta preparando a rilasciare il sistema anche in Cina ma non senza difficoltà. Biosgna considerare che sulle strade Cinesi, potrebbe diventare pressoché impossibile utilizzare tale tecnologia.

Tesla si sta preparando al debutto del Full Self-Driving (FSD) in Cina ma le sfide sociali potrebbero essere più grandi di quelle tecnologiche

Il motivo non è da ricercare nelle restrizioni governative e a limitazioni software ma in una problematica più semplice ma difficile da risolvere. In Cina sono presenti oltre 300 milioni di e-scooter e non è possibile determinare il numero di biciclette. Il traffico caotico delle strade cinesi rende estremamente complesso adattare la FSD a queste condizioni.

A differenza degli Stati Uniti dove la mobilità urbana è facilitata dalla presenza di ampie strade, segnaletiche evidenti e corsie di preselezione, in Cina la situazione è molto diversa. Le strade asiatiche sono spesso molto affollate e la presenza di veicoli come biciclette e scooter rende il traffico ancora più caotico.

Inoltre, i conducenti indisciplinati, guidano i propri e-scooter sulle corsi dedicate ai veicoli a motore. Questa situazione mette sotto sforzo la tecnologia Full Self-Driving (FSD) che deve monitorare tantissimi movimenti intorno alla vettura. Al momento non è chiaro come Tesla abbia fronteggiato questa problematica, ma siamo certi che il colosso americano troverà il modo di far destreggiare le proprie vetture anche nel traffico più caotico.