Trieste Airport sta compiendo un significativo passo avanti verso la sostenibilità ambientale con l’installazione del più grande impianto fotovoltaico mai visto in un aeroporto italiano. Questo progetto rappresenta non solo un impegno concreto verso l’ambiente, ma anche una vera rivoluzione nell’approccio energetico dell’aeroporto.

L’impianto fotovoltaico dell’aeroporto

L’impianto fotovoltaico, che si estende sulle strutture dell’aeroporto e le aree operative “air side”, è stato progettato per generare oltre 3 MW di potenza, supportato da un sistema di accumulo energetico da 600 kW. Questa capacità non solo soddisferà il fabbisogno energetico dell’aeroporto, ma contribuirà anche all‘elettricità della rete nazionale, posizionando Trieste come un punto di riferimento per le energie rinnovabili nella regione.

Il successo di questo progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione efficace tra Trieste Airport, la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Ronchi dei Legionari. Investimenti mirati e un sostegno finanziario significativo, inclusi fondi regionali e un bando pubblico dell’ENAC, hanno accelerato l’implementazione di questa infrastruttura innovativa, rendendola operativa in tempi rapidi.

Oltre alla generazione di energia solare, Trieste Airport ha anche modernizzato completamente la sua flotta di veicoli di terra, convertendola interamente a veicoli elettrici. Questa transizione non solo riduce le emissioni di CO2, ma abbassa anche i costi operativi a lungo termine, migliorando l’efficienza complessiva dell’aeroporto. Un passo avanti importante che segna l’impegno dell’aeroporto verso una gestione più verde e sostenibile.

Trieste Airport come esempio da seguire

Guardando al futuro, Trieste Airport ha già in programma ulteriori progetti per migliorare l’efficienza energetica complessiva. Tra questi, l’adozione di tecnologie innovative per il trattamento dell’aria e la riduzione della dispersione del calore, consolidando ulteriormente il suo impegno verso la sostenibilità e l’efficienza operativa. In sintesi, Trieste Airport non si limita a essere un aeroporto, ma un catalizzatore di cambiamento verso un’industria dell’aviazione più sostenibile. Con azioni concrete e risultati tangibili, dimostra che è possibile unire crescita economica e responsabilità ambientale, ispirando altri a seguire il suo esempio.