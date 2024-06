Il tema degli aggiornamenti Android è molto sentito da parte della community e, di riflesso, anche da parte dei vari OEM. Nel corso degli ultimi tempi, sempre più produttori hanno ampliato le proprie politiche di supporto per garantire più major update ai vari terminali.

Brand come Google e Samsung ora offrono ben sette anni di aggiornamenti di sistema e di sicurezza, ampliando di molto il ciclo di vita dei prodotti. Tuttavia, anche Qualcomm vuole impegnarsi per facilitare gli update Android a livello hardware.

Come dichiarato da Chris Patrick, vicepresidente senior e direttore generale dei dispositivi portatili di Qualcomm, il chipmaker americano sta lavorando a stretto contatto con Google e i principali produttori Android per facilitare gli update. L’azienda punta a migliorare la struttura del codice al fine di rendere il processo sempre più facile e, di conseguenza, anche più fluido.

Qualcomm sta lavorando con Google per ottimizzare la fase di aggiornamento dei device Android e rendere l’update più fluido e veloce

L’azienda non ha specificato i cambiamenti in cosa consistono a in che modo vanno a migliorare la fase di aggiornamento. Tuttavia, il vicepresidente ha confermato che nel corso dell’anno verranno rilasciate alcune novità proprio in questo senso.

Possiamo immaginare che i dettagli in merito al contributo di Qualcomm agli update Android verrà esplicitato in occasione dello Snapdragon Summit 2024. L’evento si terrà ad ottobre e sarà incentrato sul debutto della nuova generazione di SoC Snapdragon 8 Gen 4.

I nuovi chipset verranno utilizzati sui principali flagship di nuova generazione tra cui i Galaxy S25. Samsung, insieme a Google, è uno dei principali produttori che ha creduto nell’ampliamento del supporto software. Ci aspettiamo, quindi, che la collaborazione tra i tre brand possa portare ad aggiornamenti Android sempre più veloci, costanti e importanti.

Non resta che attendere ancora qualche mese per scoprire quali sono le novità di Qualcomm per migliorare l’esperienza utente.