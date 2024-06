Rispettivamente non molto tempo fa, dall’uscita del Vivo V40 SE 5G con WINDTRE, la nota casa costruttrice cinese lanciò per l’Europa due nuovi dispositivi Android. L’uscita è in occasione dell’UEFA Euro 2024. Ma andando ai fatti sono stati rivelati i nuovi Vivo V40 5G e Vivo V40 Lite 5G, due dispositivi caratteristici per i loro design eleganti e funzionali. Da non sottovalutare però anche le loro fotocamere.

Ma come sono i nuovi Vivo V40 5G e V40 Lite 5G?

Questi due nuovissimi dispositivi Android, pieni di funzioni esclusive e con design da top di gamma, sono dei telefonini davvero mozzafiato. Tutti e due i modelli sono stati concepiti per rendere più facile la vita di tutti i giorni tramite la tecnologia Aura Light. In particolare quest’ultima è una funzionalità per la fotocamera che aiuta a catturare tutti i momenti più importanti della nostra vita.

La collaborazione tra Vivo e ZEISS mette in evidenza per la prima volta l’imaging mobile professionale del segmento di fascia media. Il tutto allargando i sistemi ottici all’avanguardia grazie all’esperienza di ZEISS che apre le porte ad un numero di consumatori maggiore. “Ogni anno assistiamo ad incredibili progressi nelle capacità di imaging mobile, con un numero sempre maggiore di fotografi e appassionati che aspirano a catturare immagini e video di qualità professionale con i loro smartphone“. Ha enunciato Changjun Li, Presidente di Vivo Europe. “Siamo lieti che la nostra partnership con ZEISS ci consenta di introdurre nei nostri smartphone di fascia media le capacità di imaging superiore delle ottiche ZEISS, in passato riservate ai nostri dispositivi di punta della Serie X, dando così la possibilità a un numero ancora maggiore di utenti si sperimentare una fotografia davvero all’avanguardia”.

“Il nuovo V40, co-ingegnerizzato con ZEISS, segna un’altra pietra miliare nella nostra collaborazione e nel nostro percorso per offrire ai consumatori funzionalità senza precedenti“. È stato evidenziato da Sebastian Döntgen, Head of Marketing, Category Management, and Sales from ZEISS Consumer Products. “È evidente il nostro impegno verso un approccio alla creazione di contenuti più professionale e intuitivo. Coniughiamo l’esperienza professionale con un’usabilità all’avanguardia, garantendo una fruizione semplificata dei più elevati risultati di imaging“.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche si possono consultare nel link allegato qui. Per i prezzi invece sappiamo già che il Vivo V40 5G ed il V40 Lite 5G costeranno rispettivamente 599€ 399€. La data di uscita è prevista per luglio 2024 e quasi sicuramente verranno proposte delle offerte dedicate.