Google Messaggi, arriverà un aggiornamento per l'interfaccia

Recentemente è appena emerso che Google sta iniziando ad effettuare i primi test per la futura introduzione di un’interfaccia utente dell’applicazione Google Messaggi. Parlando in parole povere, quando su un dispositivo Android selezioniamo l’app della scheda di condivisione, appare una pagina a tutto schermo con la dicitura “seleziona destinatari”. È quindi ora disponibile l’interfaccia per un numero più alto utenti che vogliono provare la beta in questione.

Tramite l’immagine riportata sopra possiamo vedere le ultime cinque conversazioni effettuate con l’applicazione Google messaggi. Di seguito possiamo trovare la lista dei contatti che sostituisce il Popup “nuovo messaggio“. Il tutto contenuto nella versione precedente dell’interfaccia. Se invece dovessimo cercare un utente specifico basta utilizzare la comoda e veloce icona posta in alto a destra sullo schermo.

Selezionato il destinatario, la sua immagine profilo sarà visualizzata di sopra. Non dimenticare che è anche possibile la selezione di più contatti, effettuando una ricerca oppure cliccando sul cerchio alla destra di ogni elenco.

Google Messaggi sta per lanciare un importante aggiornamento per l’interfaccia

Secondo quanto riportato questa nuova aggiunta dovrebbe riuscire a rendere l’interfaccia di Google messaggi molto più intuitiva. Il tutto cercando di migliorare l’esperienza per gli utenti, aprendo la possibilità di condividere i contenuti molto più facilmente, ma soprattutto velocemente. Al momento tutto è possibile grazie ai nuovi strumenti di ricerca e selezione contatti.

In questo momento però Google si sta prendendo tempo per rendere disponibile questa funzionalità per tutti. Analizzando la fine dei primi test, è possibile dire che la data ufficiale del rilascio è vicina, e quindi, che non manca molto tempo per l’aggiornamento in questione. In conclusione possiamo dire che questa nuova aggiunta potrebbe essere un po’ una la chiave di svolta per quanto riguarda l’app di messaggistica di Google, finalmente dopo tanti anni di torpore e di staticità.