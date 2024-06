Dopo l’arrivo della nuova Grande Punto, Fiat ha programmato il lancio di due nuovi modelli low cost su base Smart Car. Uno di questi modelli sarà Fastback, dunque una macchina dal lunotto molto inclinato

Con i concept di febbraio Fiat ci ha dato più o meno un’idea di come potrebbe essere. Ma per averne un immagine più chiara possiamo guardare i disegni di Kleber Silva. Infatti, il celebre designer in questi giorni ha pubblicato delle versioni inedite della Grande Panda, tra cui la variante Fastback che sembra essere molto interessante.

Analizziamo la foto della Fiat Grande Panda Fastback

Come si può notare dalle foto, la Grande Panda Fastback ha un design massiccio che e muscoloso come ogni Fastback. Il profilo laterale è identico a quello della Grande Panda ma solamente fino al montante B, dove si inizia l’inclinazione del tetto. Quest’ultimo va a raccordarsi con la coda che, consiste in un lunotto spiovente, va a unirsi ad un posteriore “importante”. Il posteriore, in parte, va a riprendere quello della Grande Panda, come possiamo vedere con le luci verticali, il logo della casa automobilistica e un paraurti massiccio caratterizzato da linee spigolose.

Come alcuni tratti del posteriore anche i cerchi in lega restano gli stessi. Il perché di questa scelta è molto semplice, sia il design che il colore giallo con tonalità arancioni si sposano perfettamente con il progetto di Fiat. Vedendola così si potrebbe dire che è davvero una vettura ben fatta e che potrebbe ritagliarsi la sua fetta di torta nel parco auto di Fiat.

La Fiat Grande Panda Fastback non è la prima di questo genere ad essere prodotta dalla casa automobilistica torinese. Infatti, quest’ultima è prodotta esclusivamente nel mercato sudamericano, presente anche in versione Abarth. Il modello europeo sarebbe completamente differente, anche per via della propulsione elettrica. Ipotizziamo che il motore elettrico possa avere un autonomia di 400 Km, montando dunque la stessa batteria della Fiat 600e, della Jeep Avenger e dell’Alfa Romeo Junior.