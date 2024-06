Fiat Grande Panda e Renault 5 Elettrica: firmate entrambe da François Leboine

La Fiat, solo qualche giorno fa, ha presentato al mondo e a tutti gli appassionati la nuova versione della Panda. Più grande, con linee più spigolose nuove motorizzazioni la Grande Panda è stata già paragonata ad un’altra vettura del settore: la Renault 5 elettrica. Queste due auto, oltre ad avere un design piuttosto similare, posseggono altri dettagli che le accomunano.

Entrambi i modelli sono icone del passato che hanno per anni varcato le nostre strade ed ora rinascono con forza in versione elettrica. Il loro stile e le loro caratteristiche sono l’insieme perfetto tra il moderno e la storia che le ha rese famose negli anni 70 ed 80. La Fiat Panda, infatti, originariamente ha visto il suo debutto nel 1980 e provocò un clamoroso successo. La Renault 5 è leggermente più anziana ed ha debuttato nel 1976, segnando un’intera epoca. Ora fanno il loro ritorno con una nuova veste cucita su misura e totalmente green.

Da modelli storici, la Renault e la Panda si trasformano divenendo a batteria

Per la prima volta, sia la Panda che la R5 diventano auto a batteria elettrica. La Panda continuerà ad essere disponibile anche con motore ibrido, ma è la sua versione elettrica a segnare una svolta storica, epocale. Questa evoluzione tanto incredibile per le vetture ha in comune il designer François Leboine.

Nel 2020, con Luca De Meo alla guida di Renault, fu avviata la progettazione della futura nuova R5. A quei tempi, il boss del design era, guarda caso, Leboine. All’inizio del 2021, Leboine passò poi a Fiat e Abarth e uno dei suoi primi incarichi fu quello di lavorare sulla stessa Panda. Ciò potrebbe spiegare il motivo alla base per cui il nuovo modello della Panda ha uno stile che ricorda fortemente la R5.

La Grande Panda inoltre è stata presentata in giallo, lo stesso colore della R5 e non può essere un semplice caso. Ora, le due auto firmate da Leboine si sfideranno sul mercato. Anche il prezzo di partenza che dovrebbe essere abbastanza simile. Gli esperti presumono che la Panda costerà circa 3 o 4 mila euro in meno rispetto alla R5. Chi vincerà questa sfida? In ogni caso, il loro designer sarà soddisfatto.