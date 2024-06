Apple Watch 10: il display sarà da 2 pollici, è il più grande mai visto

Quali sono le novità che arriveranno a settembre in casa Apple? Ovviamente gli appassionati già lo sanno e la prima risposta riguarda i nuovi iPhone 16. I dispositivi che daranno il via ad una nuova era sotto tutti i punti di vista, visto che con iOS 18 si spingerà con l’intelligenza artificiale, non saranno i soli a fare la loro prima uscita. Secondo quanto riportato infatti in occasione del 10º anniversario, anche gli Apple Watch riporteranno sensibili cambiamenti.

Secondo le indiscrezioni che sono trapelate durante le ultime settimane, anche mediante alcuni disegni pubblicati sul web, l’estetica cambierà. Stando a quanto riportato infatti il display verrà portato fino a 2 pollici di ampiezza, addirittura più grandi degli attuali modelli Ultra ed Ultra 2 che misurano 1,93 pollici. Questa sarebbe una grande novità che testimonia l’intento di Apple nel cambiare l’estetica dei suoi smartwatch, ormai da diverso tempo sempre uguale.

Apple Watch 10: il display sarà più grande, ecco tutte le informazioni

Stando a quanto riportato, ai prossimi Apple Watch 10 verranno proposti con due tagli differenti: quello da 45 e quello da 49 mm. Nel caso in cui tutto ciò dovesse rivelarsi reale, la misura andrebbe a posizionarsi di diritto tra la Serie 9 e la Ultra.

All’interno delle immagini che sono trapelate sul web, si vede chiaramente una cassa che mostra un design molto simile a quello già conosciuto. Gli angoli sono smussati, c’è un tasto funzione e una Digital Crown. A destare particolari attenzione sarebbe l’attacco del cinturino, il quale potrebbe essere finalmente di tipo magnetico. Questo significherebbe dunque un ingombro in meno per gli utenti e molta più semplicità sia nel metterlo che nel toglierlo.

Al momento tutte queste sono solo delle indiscrezioni e pertanto vanno prese con i piedi di piombo. È chiaro però che più si avvicina al momento, più tutte le ipotesi diventano plausibili, per cui quel che si vede sul web ad oggi potrebbe rivelarsi in realtà.