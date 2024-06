I vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano propongono spesso varie iniziative per tutti coloro che hanno già attive delle offerte. L’operatore telefonico italiano TIM, in particolare, sta dando ad alcuni suoi clienti di rete fissa la possibilità di attivare l’offerta TIM Mobile ad un super prezzo di soli 9,99 euro al mese. In questo modo, gli utenti potranno inoltre avere uno sconto sul prezzo dell’offerta di rete fissa. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM Mobile ora in promozione con la convergenza alla rete fissa

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo una bella iniziativa per alcuni clienti con già attiva un’offerta di rete fissa. Come già accennato in apertura, questi ultimi potranno attivare in convergenza l’offerta di rete mobile denominata TIM Mobile. Quest’ultima avrà un costo di 9,99 euro al mese. Un prezzo decisamente interessante se si pensa a quello che ha da offrire.

Nello specifico, nel bundle dell’offerta sono inclusi fino a 20 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 5G Ultra e non solo. Gli utenti avranno anche a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Oltre a questo, però, l’operatore sta proponendo anche altro.

Come già accennato in precedenza, infatti, gli utenti in questione avranno anche uno sconto di 5 euro al mese sul costo dell’offerta di rete fissa con il canone TIM Wifi Casa. Il prezzo finale di questo canone sarà quindi pari a 24,90 euro al mese. Potranno attivare l’offerta mobile TIM Mobile tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico e anche chi è già cliente. In quest’ultimo caso, però, non sarà possibile usufruire dello sconto di 5 euro.

Insomma, anche questa volta l’operatore telefonico italiano TIM ha stupito i suoi clienti con una favolosa proposta da non farsi sfuggire.