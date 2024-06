Hyundai i30 2024: quali saranno i prezzi per il mercato italiano?

Circa un anno fa, Hyundai ha portato in Italia la nuova i20. Ora, è giunto il momento tanto atteso dell’arrivo dell’aggiornamento della nuova i30. L’arrivo di tale aggiornamento era stato annunciato a marzo 2024 e proprio adesso diviene reale. Purtroppo, però, l’unico prezzo conosciuto è quello francese e per il mercato italiano dovremmo ancora attendere.

È tuttavia molto frequente che i prezzi delle nuove auto vengano pubblicati in altri Paesi europei prima che in Italia, quindi non è una sorpresa che si sappia prima il costo “parigino”. Questo anticipo può variare da settimane ad addirittura qualche ora, quindi bisogna tenere occhi ed orecchie ben aperti. Anche se i listini stranieri non sempre coincidono con quelli italiani, la Hyundai potrebbe benissimo avere un prezzo similare e non cambiare poi di molto.

Allora qual è il costo francese della nuova Hyundai?

In Francia, la nuova Hyundai i30 2024 ha un prezzo di partenza di 28.500 euro. Questo vale però per la versione hatchback. Con tale costo va a posizionarsi come una competitor diretta e agguerrita della Peugeot 308 e della Volkswagen Golf. La gamma dei costi francesi varia poi andando dai 28.500 euro fino ad arrivare ad un massimo di 35.950 euro. Ad ora, per quel che si conosce, in Francia la Hyundai i30 è disponibile solo nelle versioni hatchback e Station Wagon. In Italia invece (fortunati noi) dovrebbe arrivare anche con carrozzeria berlina.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, in Francia la nuova i30 ha due opzioni. Nella prima la Hyundai ha un particolare motore a 3 cilindri benzina 1.0 T-GDi da 100 CV e un motore a 4 cilindri 1.5 T-GDi da 140 CV. Quest’ultimo presenta un sistema ibrido leggero da 48 V. Sono poi disponibili due allestimenti distinti e cioè il Creative e l’N Line. Purtroppo per il resto non ci resta che rimanere in attesa di notizie ufficiali da parte di Hyundai per sapere altri dettagli sull’arrivo del modello in Italia. Ci saranno differenze nella gamma? Avremo una maggiore versatilità rispetto al mercato francese? Solo il tempo soddisferà la nostra curiosità e darà risposta a tali domande.