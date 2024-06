La Jeep Avenger ha raggiunto un traguardo notevole con oltre 100.000 ordini dal suo lancio. Questo SUV compatto, ha ottenuto il prestigioso titolo di Auto dell’Anno 2023 in Europa. Continuando così a consolidare il DNA del marchio e la sua posizione nel settore B-SUV. Disegnata a Torino, la JeepAvenger ha beneficiato di una vasta tipologia di motorizzazioni che ne hanno aumentato l’attrattiva per una clientela diversificata. Eric Laforge, responsabile del brand Jeep in Europa ampliata, ha espresso la sua soddisfazione per questo successo. In particolare sottolineando come la vettura rappresenti un impegno costante nel fornire libertà di scelta e un’esperienza di guida senza pari. Con il traguardo dei 100.000 ordini, la Avenger continua a ridefinire gli standard nel segmento B-SUV. Stabilendone di nuovi grazie all’innovazione e alla qualità.

Jeep Avenger: una serie di motorizzazioni per ogni esigenza

La JeepAvenger ha visto un’espansione della sua gamma con l’introduzione del modello e-Hybrid. Quest’ultimo è stato progettato per offrire maggiore flessibilità e soddisfare le diverse esigenze dei conducenti. Tale versione è dotata di un sistema ibrido a 48 volt. Combina poi un motore a combustione interna da 100 CV con un uno elettrico da 21 kW, integrato in una trasmissione automatica a doppia frizione a sei rapporti. Questo sistema consente una transizione fluida alla guida elettrica. Riducendo ulteriormente le emissioni di CO2. La batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh è posizionata sotto il sedile del conducente. Mantenendo lo stesso spazio della versione a benzina. La Jeep Avenger 4xe, prevista per la fine del 2024, offrirà una trazione integrale. Ciò grazie all’uso di un motore turbo da 1,2 litri con 136CV e due motori elettrici da 21kW posizionati anteriormente e posteriormente.

I prezzi variano a seconda delle diverse motorizzazioni. La versione a benzina parte da €24.500, l’e-Hybrid da €26.200. Mentre quella completamente elettrica ha un prezzo di partenza di €39.400. Insomma, con questi modelli, Jeep continua a rispondere alle esigenze dei conducenti moderni. Promuovendo un futuro di innovazione e sostenibilità.