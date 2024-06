Uno degli operatori telefonici più famosi in tutta la nostra nazione e che vanta ormai un’esperienza di oltre sei anni nel mondo della telefonia è senza alcun dubbio ho. mobile, L’operatore viola ha infatti spento sei candeline lo scorso 22 giugno e come tutti gli operatori italiani non smette mai di lavorare, mettendo a disposizione tantissime promo per i suoi utenti, le quali ora garantiscono anche la connettività 5G che piano piano sta arrivando a disposizione anche degli operatori virtuali.

Ovviamente l’obiettivo dell’operatore viola è quello di garantirsi la fetta di mercato più grossa conquistando l’affetto di tantissimi clienti con promozioni ad ho pensate per accontentare le esigenze di tutti, vediamo le offerte migliori disponibili per questo mese di giugno 2024.

Due promo super

Partiamo parlando dell’offerta senza alcun dubbio più ricca garantita dal noto operatore, parliamo di ho. 200, la promozione in questione come intuibile garantisce ben 200 GB di traffico dati e velocità 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il costo da corrispondere ogni mese ammonta a 9,99 €.

se invece vi accontentate di un quantitativo di giga inferiore e della connessione 4G, allora potete sottoscrivere la promo ho. 150, quest’ultima garantisce anch’essa a sua volta minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri però ha a disposizione 150 GB di traffico dati in navigazione 4G, dunque il 5G non è attivo e se voleste attivarlo dovreste sottoscrivere la promo aggiuntiva “ho. Il turbo” che aggiungerebbe un euro in più da pagare al mese al costo della promozione che ammonta 6,99 € mensili.

Se siete interessati, affrettatevi dal momento che si tratta di due ottime promo con tantissimi giga e la possibilità di utilizzare il 5G ad un costo decisamente conveniente e accessibile per chiunque, il grande pregio infatti dell’operatore attinte viola è quello di poter attivare il 5G separatamente anche in promo che normalmente non lo prevedono, peculiarità esclusiva di ho. Mobile.