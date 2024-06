Iliad: ultimi giorni per avere le due Flash fino a 250 giga in 5G

Il limite è stato imposto per il prossimo 27 giugno, per cui tra due giorni. Sarà quello il momento dal quale le persone non potranno più sottoscrivere le offerte di Iliad, tra cui ce ne sono tre diverse. Secondo quanto riportato infatti sono tantissime le persone che stanno accelerando la pratica per sottoscriverne una. La volontà del gestore è quella di fare man bassa durante questo mese, battendo tutti gli altri e portando dalla sua parte quanti più utenti possibili.

Tutto ciò è possibile semplicemente proponendo una gamma come la Flash, praticamente strapiena di opportunità. Ma prima d’ora Iliad aveva deciso di mettere su piazza tutte queste soluzioni insieme ed effettivamente eccole qui: si parte da 7,99 € al mese.

Iliad propone le sue offerte ancora per qualche giorno, eco cosa si può avere

Partendo dalla prima proposta, non può di certo essere biasimata in quanto consente a tutti di poter avere il meglio per soli 7,99 €. La Flash 150 gode di tutte le cose migliori che si possano immaginare, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga. Ci sono infatti minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga in 4G ogni mese. L’altro aspetto fondamentale è il costo di attivazione praticamente gratuito.

Passando l’offerta successiva, questa si chiama ed è stata una delle più sottoscritte dell’ultimo mese di giugno.al suo interno gli utenti più attenti alla qualità di rete troveranno tutto quello che occorre, in quanto c’è il 5G insieme a ben 200 giga. Anche qui chiaramente ci sono venuti i messaggi senza limiti e tutto per un prezzo di soli 9,99 € al mese. Questa è una delle due offerte che scadrà il prossimo 27 giugno per cui affrettatevi.

Oltre a tutto questo, gli utenti possono approfittare anche di un’altra offerta molto interessante, la famosissima. Questa al suo interno rende disponibili minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 250 giga in 5G per navigare sul web per una somma di 11,99 €.