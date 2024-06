JBL Live 460NC sono cuffie di ottima qualità, con cancellazione adattiva del rumore, e facilmente trasportabili, proprio grazie al loro design ripiegabili su sé stesse, che permettono di raggiungere una piena compatibilità con qualsiasi dispositivo attualmente dispositivo in commercio.

L’autonomia rappresenta senza ombra di dubbio il punto di forza delle cuffie, infatti possono facilmente essere utilizzate anche per un massimo di 50 ore, prima di dover ricorrere alla ricarica, che avviene tramite il collegamento alla corrente con la porta USB-C integrata direttamente nel padiglione di destra. Il sistema di controllo, invece, è focalizzato sulla sinistra con una serie di pulsanti fisici dalla corsa non troppo elevata o marcata, ma comunque facilmente raggiungibili in un qualsiasi momento.

JBL Live 460NC: le cuffie sono decisamente economiche

Le cuffie on-ear di JBL sono decisamente economiche, almeno grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni. Il loro valore consigliato sarebbe di 129,99 euro, approfittando però dello sconto applicato in automatico del 62%, la spesa si riduce a soli 48,90 euro. La garanzia legale della durata di 24 mesi ne permette l’utilizzo con maggiore tranquillità, per l’acquisto collegatevi qui.

Disponibili sul mercato in quattro colorazioni differenti, integrano all’interno dei padiglioni auricolari un driver da 40 millimetri, con riproduzione dell’audio in modalità completamente wireless, ciò sta a significare che non devono necessariamente essere collegate fisicamente ad un device per il corretto funzionamento. A questo prezzo, oltretutto, è davvero difficile trovare un device con cancellazione del rumore adattiva, così da riuscire ad eliminare alla perfezione i suoni ambientali, con Ambient Aware, invece sarà possibile restare tecnicamente in contatto con l’ambiente circostante, una sorta di modalità trasparenza che attiverà i microfoni sulla superficie per far filtrare l’audio direttamente all’interno.