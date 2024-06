Apple iPhone 15 Pro Max è il top di gamma a tutto tondo dell’azienda di Cupertino, un prodotto che riesce a convincere sempre più utenti all’acquisto, catturandone l’interesse e l’attenzione con specifiche tecniche di altissimo livello e dalla qualità elevata.

Essendo la versione più grande della lineup, risulta essere difficilmente trasportabile ed abbastanza ingombrante, infatti raggiunge per la precisione 159,9 x 76,7 x 8,25 millimetri di spessore, con un peso che è di 221 grammi. Tutto a favore di un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, tecnologia Super Retina XDR OLED con refresh rate a 120Hz, ed anche una densità di pixel di 460 ppi con protezione Ceramic Shield.

Approfittate delle offerte Amazon gratis che potete avere solo oggi sul nostro canale Telegram ufficiale ed anche tantissimi codici sconto esclusivi.

Apple iPhone 15 Pro Max: l’offerta migliore del mese

Apple iPhone 15 Pro Max è finalmente in vendita ad un prezzo di vendita nettamente inferiore al normale, infatti può essere vostro con uno sconto di 210 euro sul valore originario di listino di 1489 euro. Coloro che sceglieranno di acquistarlo, potranno mettere le mani sulla variante da 256GB, nella colorazione Titanio Nero, spendendo nel complesso 1279 euro. Lo potete trovare qui.

I punti di forza del prodotto sono indubbiamente molteplici, oltre al display di altissima qualità, annoveriamo sicuramente il processore, chip Apple A17 Pro, con una GPU 6-core ed anche performance che vanno ben oltre le più rosee aspettative dei consumatori. Il comparto fotografico ha subito un upgrade rispetto alle generazioni precedenti, raggiungendo 48 megapixel per il sensore principale, seguito poi da un secondario da 12 megapixel ed un teleobiettivo con gli stessi megapixel. I video possono essere registrati al massimo in 4K a 60fps, con una batteria da 4422mAh, che a prima vista potrebbe apparire come insufficiente, ma che in realtà risulta essere più che bilanciata per la maggior parte degli utilizzi che si andranno effettivamente a fare.