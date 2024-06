Tra le numerose applicazioni offerte da Google si suoi utenti, Messaggi occupa un posto di rilievo. Il software dedicato alla messaggistica ha attirato molte delle risorse e delle attenzioni dell’azienda di Mountain View. L’obiettivo è quello di migliorarne continuamente le funzionalità.

Un esempio delle recenti evoluzioni di Google Messaggi riguarda la possibilità di disattivare le animazioni delle reazioni. Si tratta di una funzionalità che potrebbe presto essere disponibile per tutti. Inoltre, il colosso della tecnologia sta lavorando su nuove soluzioni per proteggere gli utenti dallo spam. Quest’ultime sono già disponibili per alcuni di loro grazie all’integrazione di Gemini all’interno dell’app. Un ulteriore cambiamento riguarda la nuova schermata per la condivisione delle immagini. Infine, una delle recenti novità che si stanno diffondendo tra gli utenti riguarda la riprogettazione dell‘interfaccia utente per la condivisione di contenuti tramite Messaggi.

Google Messaggi: un’app in continua evoluzione

Lo scorso ottobre l’azienda di Mountain View ha iniziato a testare alcuni cambiamenti al selettore di conversazioni nel menù di condivisione di Android. In precedenza, quando si selezionava Messaggi dal menu di condivisione, veniva visualizzato un pop–up “Seleziona conversazione“. Quest’ultimo mostrava i contatti delle conversazioni più recenti con tanto di immagine profilo, nome e numero di telefono.

La nuova interfaccia, ora disponibile per un numero maggiore di utenti in versione Beta, sostituisce il vecchio pop-up con una pagina a schermo intero denominata “Seleziona destinatari“. Tale pagina include un tasto per la ricerca nell’angolo in alto a destra. Le cinque conversazioni recenti sono elencate per prime, seguite dalla lista dei contatti. Quando si seleziona un utente, la sua immagine profilo viene visualizzata nella parte superiore della schermata. Ciò consente di aggiungere anche ulteriori destinatari.

Anche se non ci sono ancora indicazioni precise sulle tempistiche per il rilascio della nuova interfaccia nel canale stabile di Google Messaggi, l’espansione della sua disponibilità nella versione Beta suggerisce che potrebbe essere disponibile per tutti gli utenti a breve.