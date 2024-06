La nuova Audi Q2 e–tron rappresenta il prossimo passo significativo per il marchio di Ingolstadt, con un’autonomia fino a 700km. La vettura, il cui lancio è previsto per il 2026, combinerebbe un design compatto ma spazioso. In questo modo si presenta come un incrocio tra la Q2 tradizionale a combustione e la A3.

Il design esterno della nuova elettrica Audi sarà moderno e accattivante, caratterizzato da fari suddivisi su due livelli e una grande griglia Singleframe. Il retro presenterà una barra luminosa che collega i fari posteriori e linee muscolose, offrendo un aspetto distintivo e contemporaneo. Tale modello non solo sostituirà la Q2 ma anche la versione elettrica della A3, razionalizzando così l’offerta di Audi e prevenendo sovrapposizioni tra i prodotti.

Emerse le prime notizie sulla nuova elettrica Audi

All’interno, la Q2 e-tron promette di essere all’avanguardia con numerose opzioni di potenza fino a 500 cavalli. Sarà disponibile sia con trazione posteriore che integrale, offrendo versatilità e prestazioni elevate. Audi sta ancora valutando se adottare la piattaforma MEB+ o la più avanzata PPE, utilizzata nella Q6 e-tron, che garantisce una maggiore potenza di ricarica.

Audi mira a lanciare la Q2 e-tron nel 2027, il che richiede decisioni tempestive per soddisfare le aspettative riguardanti autonomia e prestazioni. La strategia prevede l’interruzione della produzione della A1 per concentrare risorse e attenzione sulla Q2 e-tron. Condividendo caratteristiche con la Skoda Elroq e la Volkswagen ID. Tiguan, questo nuovo modello includerà anche varianti sportive S e RS. La produzione sarà centralizzata a Ingolstadt, rafforzando il legame con le radici del marchio.

Le strategie future di Audi si concentreranno su quattro pilastri: prodotti, tecnologia, marchio e mercati chiave. Un’enfasi particolare sarà posta sull’aumento delle vendite in Cina e negli Stati Uniti. Nonostante l’obiettivo di Audi di diventare completamente elettrica entro il 2033, il CEO Gernot Döllner riconosce la necessità di una strategia flessibile che possa adattarsi ai cambiamenti del mercato e delle normative. Di conseguenza, Audi non esclude la possibilità di mantenere alcune motorizzazioni termiche se queste si dimostrassero ancora rilevanti nei prossimi anni.