Audi scommette sull'elettrico: arriva il modello successivo delle A3 e Q3

Audi interrompe la produzione della A1 e decide di porre la propria concentrazione principalmente su modelli come la A3 e la Q3. Il “vuoto” lasciato dalla A1 sarà presto colmato da un nuovo accattivante modello, che potrebbe chiamarsi A2 E-Tron o Q2 E-Tron. Il cambiamento nella strategia porta ad un nuovo punto di svolta per Audi, che punta le sue risorse verso l’elettrificazione.

Nel nome scelto da Audi, i numeri pari faranno riferimento alle auto elettriche, mentre quelli dispari serviranno a dimostrare quali sono i modelli a combustione interna. Questo schema verrà applicato a tutte le vetture nuove per mostrare alla clientela la netta differenza tra le due motorizzazioni.

I dettagli del modello e il futuro sostenibile di Audi

Secondo alcune fonti, la nuova vettura presenterà un‘autonomia fino a 700 km nel ciclo WLTP e sarà in grado di ricaricarsi rapidamente fino all’80% in circa 21 minuti, con una potenza massima di ricarica di 200 kW in corrente continua. Queste specifiche la posizionerebbero ai vertici del segmento C, competendo con modelli come la Peugeot E-3008. Il nuovo modello Audi avrà con molta provabilità una piattaforma MEB+ e non più la SSP sviluppata in collaborazione con Volkswagen (non pronta a causa di alcuni ritardi che ne hanno slittato di molto l’uscita).

La prossima A2/Q2 condividerà probabilmente alcune caratteristiche con la Skoda Elroq, prevista per il 2025, e la Volkswagen ID Tiguan, attesa per il 2026. Il debutto sul mercato della nuova Audi è previsto per il 2027. Non è escluso che il nuovo modello possa assumere la forma di una berlina più tradizionale, per evitare sovrapposizioni con l’attuale Q4 e-tron, lunga 4,59 metri. Il CEO di Audi, Gernot Döllner, ha descritto la futura vettura elettrica compatta come un veicolo unico, formidabile, risultato di soli tre anni di sviluppo.

La gamma potrebbe includere due configurazioni: una tradizionale e un’altra in stile “coupé” Sportback, come già visto con Q3, Q4 e-tron, Q5 e Q8, e che sarà confermata anche nella Q6 e-tron. Döllner ha sottolineato che proprio la Q6 e-tron segna l’inizio di una visione a lungo termine per Audi, con numerosi nuovi veicoli, sia termici che elettrici, in uscita fino al 2027.